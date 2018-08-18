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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:02
Libo написав: change_pm написав: flyman написав:
кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати
Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї закриють, нефіг кліентів відволікати
Я б всех мусоров, которые служили при урке, уволил бы без пенсии
. Это высшая степень падения - мент служит уголовнику и выполняет его преступные приказы убивать мирных людей.
Іф йя вер Петруха, в мене б ті мусора + гудок і інщі копали б уран в Жовтих Водах з конфіскаціїє...
А на кордоні з ДРН стояло б 150 ракет з плутонієм, які б з легкістю долетіли б до всіх бункерів Пу...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:04
zРадио написав:
Бедный и маргинальный - не одно и то же. Некорректная лексика с вашей стороны. Уверен, ко мне присоединяться все, кто помогает родителям на пенсии. Они, извините, не маргиналы. И те, кому дети не помогают (вследствие чего становятся посетителями сэкондов) - в большинстве своем тоже.
Это нормальное явление во всех странах - помогать престарелым родителям. Далеко не все даже в богатых странах могут благополучно жить на одну пенсию. Особенно страдают одинокие. К одиноким пенсионерам везде пристальное внимание и помощь со стороны государства и гражданского общества. Везде есть бедные и маргиналы.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:13
change_pm написав: Grand Touring написав: flyman написав:
випускник KSE ...
не шутка?
А ще й Магілянка! Флай взагалі філантроп!
Прохфесора плакали, коли він випускався, на колінах просили залишитись у ВУЗі.
пронували ще асистентку арійской внєшності на лабутенах, отдєльний кабінєт з зеленою лампою, кучу грантів від соросят та електросамокат, але я був непохитний: як мінімум собствєнний цоколь біля ШРТ, а не койкомєсто в общазі у Ворзелі
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:16
flyman написав: change_pm написав: Grand Touring написав:
А ще й Магілянка! Флай взагалі філантроп!
Прохфесора плакали, коли він випускався, на колінах просили залишитись у ВУЗі.
пронували ще асистентку арійской внєшності на лабутенах, отдєльний кабінєт з зеленою лампою, кучу грантів від соросят та електросамокат, але я був непохитний: як мінімум собствєнний цоколь біля ШРТ і віддалена робота, а не койкомєсто в общазі у Ворзелі
Правильно, цоколь в Бучі сам себе не купить
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:17
Faceless написав:
Правильно, цоколь в Бучі сам себе не купить
дійсно, і на самокаті не награчуєш.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:18
flyman написав:
асистентку арійской внєшності
если бы славянской - все было иначе
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:20
Grand Touring написав: flyman написав:
асистентку арійской внєшності
если бы славянской - все было иначе
по Аксіомі Ескобара
з.і.
укропи - нащадки Аріїв.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:25
sequence написав:
Давайте придем к какому-то консенсусу, например, экономный маргинал
(человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и так далее). Прошу прощения, Флай, я не со зла - посмотрите на себя со стороны.
Я знал одного бывшего начальника департамента одной высшей государственной инстанции, который ушел на очень хорошую номенклатурную пенсию. У него поехала кукуха, типа старческий маразм, и он возомнил себя нищим и лазил по помойкам и собирал бутылки. Дети его по этим помойкам отлавливали, отмывали и дома караулили. Как только проворонят, он уже баки вывалил и разгребает, на жизнь зарабатывает ...
Дают ему деньги, а он их все в тумбочку и снова на помойку.
И такие экономные маргиналы бывают. Миллионеры в лохмотьях. И их немало.
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