Додано: Сер 23 чер, 2021 14:25

sequence написав: Давайте придем к какому-то консенсусу, например, экономный маргинал (человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и так далее). Прошу прощения, Флай, я не со зла - посмотрите на себя со стороны.

Давайте придем к какому-то консенсусу, например, экономный маргинал(человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и так далее). Прошу прощения, Флай, я не со зла - посмотрите на себя со стороны.

Я знал одного бывшего начальника департамента одной высшей государственной инстанции, который ушел на очень хорошую номенклатурную пенсию. У него поехала кукуха, типа старческий маразм, и он возомнил себя нищим и лазил по помойкам и собирал бутылки. Дети его по этим помойкам отлавливали, отмывали и дома караулили. Как только проворонят, он уже баки вывалил и разгребает, на жизнь зарабатывает ...Дают ему деньги, а он их все в тумбочку и снова на помойку.И такие экономные маргиналы бывают. Миллионеры в лохмотьях. И их немало.