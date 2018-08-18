Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Бедный и маргинальный - не одно и то же. Некорректная лексика с вашей стороны. Уверен, ко мне присоединяться все, кто помогает родителям на пенсии. Они, извините, не маргиналы. И те, кому дети не помогают (вследствие чего становятся посетителями сэкондов) - в большинстве своем тоже.
Это нормальное явление во всех странах - помогать престарелым родителям. Далеко не все даже в богатых странах могут благополучно жить на одну пенсию. Особенно страдают одинокие. К одиноким пенсионерам везде пристальное внимание и помощь со стороны государства и гражданского общества. Везде есть бедные и маргиналы.
Прохфесора плакали, коли він випускався, на колінах просили залишитись у ВУЗі.
пронували ще асистентку арійской внєшності на лабутенах, отдєльний кабінєт з зеленою лампою, кучу грантів від соросят та електросамокат, але я був непохитний: як мінімум собствєнний цоколь біля ШРТ, а не койкомєсто в общазі у Ворзелі
Grand Touring написав:А ще й Магілянка! Флай взагалі філантроп!
Прохфесора плакали, коли він випускався, на колінах просили залишитись у ВУЗі.
пронували ще асистентку арійской внєшності на лабутенах, отдєльний кабінєт з зеленою лампою, кучу грантів від соросят та електросамокат, але я був непохитний: як мінімум собствєнний цоколь біля ШРТ і віддалена робота, а не койкомєсто в общазі у Ворзелі
sequence написав: Давайте придем к какому-то консенсусу, например, экономный маргинал (человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и так далее). Прошу прощения, Флай, я не со зла - посмотрите на себя со стороны.
Я знал одного бывшего начальника департамента одной высшей государственной инстанции, который ушел на очень хорошую номенклатурную пенсию. У него поехала кукуха, типа старческий маразм, и он возомнил себя нищим и лазил по помойкам и собирал бутылки. Дети его по этим помойкам отлавливали, отмывали и дома караулили. Как только проворонят, он уже баки вывалил и разгребает, на жизнь зарабатывает ... Дают ему деньги, а он их все в тумбочку и снова на помойку. И такие экономные маргиналы бывают. Миллионеры в лохмотьях. И их немало.
с утреца мы обсуждали адекватность НБУ, который сказал, что зарплаты поспевают за ростом цен на недвигу... а как вам это?
Банки за время кризиса почти втрое увеличили портфель ОВГЗ, частично за счет кредитов долгосрочного рефинансирования. Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина. "Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке, многие банки стали наращивать портфель ОВГЗ. Сейчас 35 банков, среди которых один государственный, имеют долю рефинансирования в обязательствах свыше 5%. Они сконцентрировали 88% кредитов от НБУ и увеличили свой портфель ОВГЗ почти втрое на протяжении кризиса, частично за счет рефинансирования", – говорится в отчете. Источник: https://biz.censor.net/n3272801
Чётко было продумано: один эмитент рефинанса-НБУ Один эмитент ОВГЗ-правительство и вдруг Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке Это ж цЫрк
Хотя раньше был адекватен
Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системедо наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.
"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ. Источник: https://biz.censor.net/n3272801
Serg-ik написав:с утреца мы обсуждали адекватность НБУ, который сказал, что зарплаты поспевают за ростом цен на недвигу... а как вам это?
Банки за время кризиса почти втрое увеличили портфель ОВГЗ, частично за счет кредитов долгосрочного рефинансирования. Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина. "Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке, многие банки стали наращивать портфель ОВГЗ. Сейчас 35 банков, среди которых один государственный, имеют долю рефинансирования в обязательствах свыше 5%. Они сконцентрировали 88% кредитов от НБУ и увеличили свой портфель ОВГЗ почти втрое на протяжении кризиса, частично за счет рефинансирования", – говорится в отчете. Источник: https://biz.censor.net/n3272801
Чётко было продумано: один эмитент рефинанса-НБУ Один эмитент ОВГЗ-правительство и вдруг Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке Это ж цЫрк
Хотя раньше был адекватен
Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системедо наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.
"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ. Источник: https://biz.censor.net/n3272801
за банкет в казіно ОВГЗ заплатить пересічений, хоч в трусах ляже в ліжко хоть в піжамі