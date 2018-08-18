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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7733773477357736

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:32

Коммерческой недвижимости не лучше - вакантность продолжает расти, а ставки падать. На графиках данные по прайм-объектам. В миддл- и лоу-косте, вероятно, все еще печальней.

Помнится, известные практики доказывали мне, что виртуализация рабочих мест и торговли - явление временное. Да-да... посмотрим, сколько лет понадобится на преодоление этой "временности"...

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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:а как вам это?

А як вам СвілоПарк?
Як варіант з використанням іпотечного плеча?

п.с.
Або давайте так - напишіть три ваших варіанти, де б ви купили, але є сумніви?
(тільки щось приземисте, а не за ~ 130К) :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:57

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:а как вам это?

А як вам СвілоПарк?
Як варіант з використанням іпотечного плеча?

п.с.
Або давайте так - напишіть три ваших варіанти, де б ви купили, але є сумніви?
(тільки щось приземисте, а не за ~ 130К) :D

Поки що РН перегрітий та куча зеніціатив як обібрати податками.
Хай беруть Пропери та Фейслеси.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А як вам СвілоПарк?
Як варіант з використанням іпотечного плеча?

Нащо ви так? Світлопарк та ще в кредит? Ні, я Сержику такого не побажаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22

Малими кроками швидше можна прийти до мети, ніж стоячи на мі

  flyman написав:Поки що РН перегрітий та куча зеніціатив як обібрати податками

Так в іпотеку, наче, податки оминаються - ні?
  Faceless написав:Нащо ви так? Світлопарк та ще в кредит? Ні, я Сержику такого не побажаю

Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають)
- близько до станції метро!
- близько до ГТ
- через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке)
- новий ЖК, а не бабушатнік з ЦО!
Коротше, нормас варіант на перші 5-7р., а далі можна продати і розширятись, чи змінити локацію, якщо покращиться фінансове становище))

п.с.
От, щойно глянув там на ціни - нормас! - майже, як в будинку, який поруч мого будинку будують, де зараз мешкаю(а мешкаю я - в супер-локації за 4км від центру, в славетному місті Лева) :D

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Востаннє редагувалось Успіх в Сер 23 чер, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А як вам СвілоПарк?
Як варіант з використанням іпотечного плеча?

Отстой в промзоне около круглосуточного шоссе без магазинов, школ, садов, и транспорта.
Ипотека 7% даётся на квартиру не дороже 2 500 000 грн. Метров будет мало , если близко к готовности. На трёху может не хватить. Кредит на котлован? Глупо и дорого платить проценты и аренду одновременно
Serg-ik
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  #<1 ... 7733773477357736
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