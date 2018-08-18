Помнится, известные практики доказывали мне, что виртуализация рабочих мест и торговли - явление временное. Да-да... посмотрим, сколько лет понадобится на преодоление этой "временности"...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:32
Коммерческой недвижимости не лучше - вакантность продолжает расти, а ставки падать. На графиках данные по прайм-объектам. В миддл- и лоу-косте, вероятно, все еще печальней.
Помнится, известные практики доказывали мне, что виртуализация рабочих мест и торговли - явление временное. Да-да... посмотрим, сколько лет понадобится на преодоление этой "временности"...
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:57
Поки що РН перегрітий та куча зеніціатив як обібрати податками.
Хай беруть Пропери та Фейслеси.
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22
Малими кроками швидше можна прийти до мети, ніж стоячи на мі
Так в іпотеку, наче, податки оминаються - ні?
Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають)
- близько до станції метро!
- близько до ГТ
- через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке)
- новий ЖК, а не бабушатнік з ЦО!
Коротше, нормас варіант на перші 5-7р., а далі можна продати і розширятись, чи змінити локацію, якщо покращиться фінансове становище))
п.с.
От, щойно глянув там на ціни - нормас! - майже, як в будинку, який поруч мого будинку будують, де зараз мешкаю(а мешкаю я - в супер-локації за 4км від центру, в славетному місті Лева)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 23 чер, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отстой в промзоне около круглосуточного шоссе без магазинов, школ, садов, и транспорта.
Ипотека 7% даётся на квартиру не дороже 2 500 000 грн. Метров будет мало , если близко к готовности. На трёху может не хватить. Кредит на котлован? Глупо и дорого платить проценты и аренду одновременно
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