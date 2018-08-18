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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7734773577367737>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22

Малими кроками швидше можна прийти до мети, ніж стоячи на мі

  flyman написав:Поки що РН перегрітий та куча зеніціатив як обібрати податками

Так в іпотеку, наче, податки оминаються - ні?
  Faceless написав:Нащо ви так? Світлопарк та ще в кредит? Ні, я Сержику такого не побажаю

Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають)
- близько до станції метро!
- близько до ГТ
- через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке)
- новий ЖК, а не бабушатнік з ЦО!
Коротше, нормас варіант на перші 5-7р., а далі можна продати і розширятись, чи змінити локацію, якщо покращиться фінансове становище))

п.с.
От, щойно глянув там на ціни - нормас! - майже, як в будинку, який поруч мого будинку будують, де зараз мешкаю(а мешкаю я - в супер-локації за 4км від центру, в славетному місті Лева) :D

Зображення
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 23 чер, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А як вам СвілоПарк?
Як варіант з використанням іпотечного плеча?

Отстой в промзоне около круглосуточного шоссе без магазинов, школ, садов, и транспорта.
Ипотека 7% даётся на квартиру не дороже 2 500 000 грн. Метров будет мало , если близко к готовности. На трёху может не хватить. Кредит на котлован? Глупо и дорого платить проценты и аренду одновременно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Помнится, известные практики доказывали мне, что виртуализация рабочих мест и торговли - явление временное. Да-да... посмотрим, сколько лет понадобится на преодоление этой "временности"...
не временное а вынужденное. Почему их не переводят в жилой фонд, из-за дефицита мокрых точек? долярчика на них нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:42

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:А як вам СвілоПарк?
Як варіант з використанням іпотечного плеча?

Отстой в промзоне около круглосуточного шоссе без магазинов, школ, садов, и транспорта.
Ипотека 7% даётся на квартиру не дороже 2 500 000 грн. Метров будет мало , если близко к готовности. На трёху может не хватить. Кредит на котлован? Глупо и дорого платить проценты и аренду одновременно

- так лісок же за цією трасою!
- так можна вибрати, щоб вікна у двір виходили, а не на трасу!
- так транспорт поруч/біля кільця розв'язка + станція МЕТРО!!!


- еммммм.... - а ваші варіанти?- є хоч якісь, але трошки "недосконалі"?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:42

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:А як вам СвілоПарк?
Як варіант з використанням іпотечного плеча?

Отстой в промзоне около круглосуточного шоссе без магазинов, школ, садов, и транспорта.

это вариант для тех кто молится на #рядомметро в ущерб всему остальному.
  Успіх написав:так можна вибрати, щоб вікна у двір виходили, а не на трасу!
и чтоб выхопные газы на этом участке шли в салон а не наружу)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 16:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:43

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:а как вам это?

А як вам СвілоПарк?

з яких це пір світлопарк став акредитованим? Я щось пропустив?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:49

  Ромасик написав:
  Успіх написав:
  Serg-ik написав:а как вам это?

А як вам СвілоПарк?

з яких це пір світлопарк став акредитованим? Я щось пропустив?

не старіше 3 роки як побудований :mrgreen:
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 чер, 2021 16:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Або давайте так - напишіть три ваших варіанти, де б ви купили, але є сумніви?
(тільки щось приземисте, а не за ~ 130К)

года два не смотрю новострои...
решил ответить на вопрос. Смотрю...мрак...
Над дорогой, над ЖД, оли она в окна, как здесь
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 0%B5%D1%82
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:50

  Ромасик написав:
  Успіх написав:
  Serg-ik написав:а как вам это?

А як вам СвілоПарк?

з яких це пір світлопарк став акредитованим? Я щось пропустив?

Мав на увазі, як добудують/здадуть - чи тоді вже ціни для Сержика будуть непідйомні?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:55

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Або давайте так - напишіть три ваших варіанти, де б ви купили, але є сумніви?
(тільки щось приземисте, а не за ~ 130К)

года два не смотрю новострои...
решил ответить на вопрос. Смотрю...мрак...
Над дорогой, над ЖД, оли она в окна, как здесь
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 0%B5%D1%82

Ціна - нормас!
Менше 2 лямів трьошка!
Транспорт - зразу за вікном жовті автобуси :mrgreen:
Думаю, що і школи/садочки є в пішій ході...

Що блд, вам ще треба? :mrgreen:
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