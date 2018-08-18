Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Поки що РН перегрітий та куча зеніціатив як обібрати податками
Так в іпотеку, наче, податки оминаються - ні?
Faceless написав:Нащо ви так? Світлопарк та ще в кредит? Ні, я Сержику такого не побажаю
Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають) - близько до станції метро! - близько до ГТ - через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке) - новий ЖК, а не бабушатнік з ЦО! Коротше, нормас варіант на перші 5-7р., а далі можна продати і розширятись, чи змінити локацію, якщо покращиться фінансове становище))
п.с. От, щойно глянув там на ціни - нормас! - майже, як в будинку, який поруч мого будинку будують, де зараз мешкаю(а мешкаю я - в супер-локації за 4км від центру, в славетному місті Лева)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 23 чер, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:А як вам СвілоПарк? Як варіант з використанням іпотечного плеча?
Отстой в промзоне около круглосуточного шоссе без магазинов, школ, садов, и транспорта. Ипотека 7% даётся на квартиру не дороже 2 500 000 грн. Метров будет мало , если близко к готовности. На трёху может не хватить. Кредит на котлован? Глупо и дорого платить проценты и аренду одновременно
zРадио написав:Помнится, известные практики доказывали мне, что виртуализация рабочих мест и торговли - явление временное. Да-да... посмотрим, сколько лет понадобится на преодоление этой "временности"...
не временное а вынужденное. Почему их не переводят в жилой фонд, из-за дефицита мокрых точек? долярчика на них нет.
Успіх написав:А як вам СвілоПарк? Як варіант з використанням іпотечного плеча?
Отстой в промзоне около круглосуточного шоссе без магазинов, школ, садов, и транспорта. Ипотека 7% даётся на квартиру не дороже 2 500 000 грн. Метров будет мало , если близко к готовности. На трёху может не хватить. Кредит на котлован? Глупо и дорого платить проценты и аренду одновременно
- так лісок же за цією трасою! - так можна вибрати, щоб вікна у двір виходили, а не на трасу! - так транспорт поруч/біля кільця розв'язка + станція МЕТРО!!!
- еммммм.... - а ваші варіанти?- є хоч якісь, але трошки "недосконалі"?