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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7734773577367737

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:56

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Або давайте так - напишіть три ваших варіанти, де б ви купили, але є сумніви?
(тільки щось приземисте, а не за ~ 130К)

года два не смотрю новострои...
решил ответить на вопрос. Смотрю...мрак...
Над дорогой, над ЖД, оли она в окна, как здесь
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 0%B5%D1%82

а я вам обьясню почему, невозможно в старые районы гармонично впихнуть новострои с парками парковками и придомовыми территориями. Границы Киева давно должны быть расширены на 5-8 км в каждую сторону, построить дороги, наладить общественный транспорт и там строить с нуля. Более всего на такое расширение похожи петропавловская и софиевская борщаговки, только без дорог и с каличными маршрутками.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:А як вам СвілоПарк?

з яких це пір світлопарк став акредитованим? Я щось пропустив?

Мав на увазі, як добудують/здадуть - чи тоді вже ціни для Сержика будуть непідйомні?
Якби воно дійсно треба було Сержику, я б радив дивитися на свіжу вторинку з більш менш живим ремонтом, а іпотеку - на звичайні умови, а не кидалово "7% від зе".
Але не абищо аби новобуд, і не в сраці, як Світлопарк, який тільки формально біля метро (і Видубичі одна з найбільш засраних станцій)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Якби воно дійсно треба було Сержику, я б радив дивитися на свіжу вторинку з більш менш живим ремонтом

Ну, тоді ви киньте 2-3 варіанти, а Сержик - оцінить))
- та і ми обжуєм))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:28

  Успіх написав:
  Faceless написав:Якби воно дійсно треба було Сержику, я б радив дивитися на свіжу вторинку з більш менш живим ремонтом

Ну, тоді ви киньте 2-3 варіанти, а Сержик - оцінить))
- та і ми обжуєм))

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taunhau ... LmlfP.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:34

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Якби воно дійсно треба було Сержику, я б радив дивитися на свіжу вторинку з більш менш живим ремонтом

Ну, тоді ви киньте 2-3 варіанти, а Сержик - оцінить))
- та і ми обжуєм))

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taunhau ... LmlfP.html

Акуєць!
Ще й в Сержикову котлетку влазить!
І іпотека не потрібна!!!
Серж, що скажете?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Якби воно дійсно треба було Сержику, я б радив дивитися на свіжу вторинку з більш менш живим ремонтом

Ну, тоді ви киньте 2-3 варіанти, а Сержик - оцінить))
- та і ми обжуєм))
Невдячна то робота, щось комусь рекомендувати. Сержик вже дорослий хлопчик
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

голубые флаги, #городнареке, отэтовотвсё
всего лишь конец июня

https://vechirniy.kyiv.ua/news/53970/?f ... PswguW3dsU
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:03

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Якби воно дійсно треба було Сержику, я б радив дивитися на свіжу вторинку з більш менш живим ремонтом

Ну, тоді ви киньте 2-3 варіанти, а Сержик - оцінить))
- та і ми обжуєм))

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taunhau ... LmlfP.html


Жесть.
4 км до метро на осокорках
В близости с жильем очень развитая вся инфраструктура. Транспорт(метро, маршрутки), магазины, супермаркеты, торговые центры, школы, детские садики, медицинские учреждения, аптеки.
Чистое, приятное и тихое месторасположения с прекрасной экологией.

Це шутка юмора чи як?
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