Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а я вам обьясню почему, невозможно в старые районы гармонично впихнуть новострои с парками парковками и придомовыми территориями. Границы Киева давно должны быть расширены на 5-8 км в каждую сторону, построить дороги, наладить общественный транспорт и там строить с нуля. Более всего на такое расширение похожи петропавловская и софиевская борщаговки, только без дорог и с каличными маршрутками.
з яких це пір світлопарк став акредитованим? Я щось пропустив?
Мав на увазі, як добудують/здадуть - чи тоді вже ціни для Сержика будуть непідйомні?
Якби воно дійсно треба було Сержику, я б радив дивитися на свіжу вторинку з більш менш живим ремонтом, а іпотеку - на звичайні умови, а не кидалово "7% від зе". Але не абищо аби новобуд, і не в сраці, як Світлопарк, який тільки формально біля метро (і Видубичі одна з найбільш засраних станцій)
Жесть. 4 км до метро на осокорках В близости с жильем очень развитая вся инфраструктура. Транспорт(метро, маршрутки), магазины, супермаркеты, торговые центры, школы, детские садики, медицинские учреждения, аптеки. Чистое, приятное и тихое месторасположения с прекрасной экологией.
Первый написав:Жесть. 4 км до метро на осокорках В близости с жильем очень развитая вся инфраструктура. Транспорт(метро, маршрутки), магазины, супермаркеты, торговые центры, школы, детские садики, медицинские учреждения, аптеки. Це шутка юмора чи як?
они хотели сказать что все эти блага всего в 4 километрах на похе.