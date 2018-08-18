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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7735773677377738

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:47

  zРадио написав:Офисам никто не запрещал работать даже в первый тотальный локдаун. Транспорт останавливали - да, но этого нет уже больше года. А вакантность растет...

бизнес активность низкая, на счёт инертности бизнеса не согласен, бизнес не флэтлорд лишние помещения кормить не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:53

  vitaliian написав:а я вам обьясню почему, невозможно в старые районы гармонично впихнуть новострои с парками парковками и придомовыми территориями. Границы Киева давно должны быть расширены на 5-8 км в каждую сторону, построить дороги, наладить общественный транспорт и там строить с нуля. Более всего на такое расширение похожи петропавловская и софиевская борщаговки, только без дорог и с каличными маршрутками.

Такой большой, а в сказки веришь
Ты посмотри реальности в лицо.

Что 20-30 лет назад была жопа добраться из ипеней Ирпеня, что сейчас
30 лет назад, по причине отсутствия транспорта, что общественного, что личного

20 лет назад, по причине увеличения количества личного транспорта.

Но ты видишь только одно, своё мелкотравчатое - я живу в ипенях, поэтому Киев должен мне построить дороги, общественный транспорт, должен ... должен ... должен

А сам 5$ жмотишь на мобильную связь, дескать за 30 лет ты ого-го сколько скопишь денег.
За 30 лет ты гарантированно накопишь только проблемы со здоровьем, а жизнь уже будет прожита. И обратно молодость не вернуть

Как-то так ...
pesikot
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  #<1 ... 7735773677377738
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