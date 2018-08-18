бизнес активность низкая, на счёт инертности бизнеса не согласен, бизнес не флэтлорд лишние помещения кормить не будет.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:47
бизнес активность низкая, на счёт инертности бизнеса не согласен, бизнес не флэтлорд лишние помещения кормить не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:53
Такой большой, а в сказки веришь
Ты посмотри реальности в лицо.
Что 20-30 лет назад была жопа добраться из ипеней Ирпеня, что сейчас
30 лет назад, по причине отсутствия транспорта, что общественного, что личного
20 лет назад, по причине увеличения количества личного транспорта.
Но ты видишь только одно, своё мелкотравчатое - я живу в ипенях, поэтому Киев должен мне построить дороги, общественный транспорт, должен ... должен ... должен
А сам 5$ жмотишь на мобильную связь, дескать за 30 лет ты ого-го сколько скопишь денег.
За 30 лет ты гарантированно накопишь только проблемы со здоровьем, а жизнь уже будет прожита. И обратно молодость не вернуть
Как-то так ...
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