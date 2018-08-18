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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7736773777387739

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:39

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:А як вам СвілоПарк?

з яких це пір світлопарк став акредитованим? Я щось пропустив?

не старіше 3 роки як побудований :mrgreen:

а ну якщо є право власності, то як вторичка піде. Проте це екзотика с 8,5% податків брати таке. Там, здається, уже є щось здане.
  Faceless написав:Але не абищо аби новобуд, і не в сраці, як Світлопарк, який тільки формально біля метро (і Видубичі одна з найбільш засраних станцій)

там ще й немає нормального підступу до метро, особливо взимку. А на автівці немає повороту вліво зі столичного шосе, якщо їхати з центру. Об'їжджати десь через Корчувате треба.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Короче кажись ми на грані грандіозного шухера.
Тільки ліниве ОП не зателефонувало і не сказало що або на цьому, або на наступному тижні буде дорожче… деякі вже плюсонули по 40 куе на 80+ квадратах

Зи. Це по центру. Ібеня іпеней Хз.

Хто ЦА Хз.
В масову оренду квартир 80+метрів по 3+куе Я не вірю.
Що відбувається?
Ковальская стартовала продажи на Вавиловых https://build.kovalska.com/projects/bud ... -vavilovih Прайс от 1350 до 1550 дол м.кв за однокомн на стадии -бьют сваи.
Похоже ошибся, от 1350 до 2000
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:52

  lel написав:
Первый написав:Короче кажись ми на грані грандіозного шухера.
Тільки ліниве ОП не зателефонувало і не сказало що або на цьому, або на наступному тижні буде дорожче… деякі вже плюсонули по 40 куе на 80+ квадратах

Зи. Це по центру. Ібеня іпеней Хз.

Хто ЦА Хз.
В масову оренду квартир 80+метрів по 3+куе Я не вірю.
Що відбувається?
Ковальская стартовала продажи на Вавиловых https://build.kovalska.com/projects/bud ... -vavilovih Прайс от 1350 до 1550 дол м.кв за однокомн на стадии -бьют сваи.

Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.nv.ua/experts/ceny-na-nedvi ... 67267.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кажется уже из каждого приёмника дорожай передают.
Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500

Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих
Востаннє редагувалось hume в Сер 23 чер, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не замечать дорожай не может даже Зрадио. Но он видит только 5%. НБУ видит 10%
https://news.finance.ua/ru/news/-/49531 ... dvizhimost
Те кто в теме видят минимум 30%. Короче все, наконец-то вылезло уже на все возможные графики, даже на самые упоротые. Но, как мы тут и говорили: когда это случится - дергаться уже будет поздно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:12

  hume написав:Мне кажется уже из каждого приёмника дорожай передают.
Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500

Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих

Вавиловых - неплохое место. Недалеко от Уно Сити Хаоса, только намного более тихое. Хаос стартовал с 800. Эти - с 1500. Дорожай по мере ... надо придумать по мере чего. Не настоящий - однозначно.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:18

  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".


И когда же в 2020-м цена была выше, чем в марте? Может хватит петросянить? Рост в 2021-м я не отрицаю. Более того, сам первым сообщаю о том, что показывают объективные источники. Например, сегодня из вчерашнего отчета НБУ - ветку читай, а не только себя на ней. И по возможности перестань причитать над каждым мелким проектом. Можешь заодно показать, сколько такой же проект с такой же "комплектацией" стоил в прошлом. Надоело уже читать этот бред об отсутствии отличий между экономом и комфортом. Ну конечно не может быть отличий между панельной Эврикой, в которой даже перепланировку не сделаешь, и монолитным "Вавиловых" на стилобате с подземным паркингом...

Вчера Рено Логан стоил 12к, сегодня Тойота Королла - 20к. Космический даражай :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 23 чер, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дома в Гатном которые год назад были по 68 000, пол года назад но 72 000, сейчас по 75 000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:42

  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...
iriverix
 
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