Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Короче кажись ми на грані грандіозного шухера. Тільки ліниве ОП не зателефонувало і не сказало що або на цьому, або на наступному тижні буде дорожче… деякі вже плюсонули по 40 куе на 80+ квадратах
Зи. Це по центру. Ібеня іпеней Хз.
Хто ЦА Хз. В масову оренду квартир 80+метрів по 3+куе Я не вірю. Що відбувається?
Первый написав:Короче кажись ми на грані грандіозного шухера. Тільки ліниве ОП не зателефонувало і не сказало що або на цьому, або на наступному тижні буде дорожче… деякі вже плюсонули по 40 куе на 80+ квадратах
Зи. Це по центру. Ібеня іпеней Хз.
Хто ЦА Хз. В масову оренду квартир 80+метрів по 3+куе Я не вірю. Що відбувається?
Мне кажется уже из каждого приёмника дорожай передают. Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500
Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих
Востаннє редагувалось hume в Сер 23 чер, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Не замечать дорожай не может даже Зрадио. Но он видит только 5%. НБУ видит 10% https://news.finance.ua/ru/news/-/49531 ... dvizhimost Те кто в теме видят минимум 30%. Короче все, наконец-то вылезло уже на все возможные графики, даже на самые упоротые. Но, как мы тут и говорили: когда это случится - дергаться уже будет поздно.
hume написав:Мне кажется уже из каждого приёмника дорожай передают. Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500
Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих
Вавиловых - неплохое место. Недалеко от Уно Сити Хаоса, только намного более тихое. Хаос стартовал с 800. Эти - с 1500. Дорожай по мере ... надо придумать по мере чего. Не настоящий - однозначно.
airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".
И когда же в 2020-м цена была выше, чем в марте? Может хватит петросянить? Рост в 2021-м я не отрицаю. Более того, сам первым сообщаю о том, что показывают объективные источники. Например, сегодня из вчерашнего отчета НБУ - ветку читай, а не только себя на ней. И по возможности перестань причитать над каждым мелким проектом. Можешь заодно показать, сколько такой же проект с такой же "комплектацией" стоил в прошлом. Надоело уже читать этот бред об отсутствии отличий между экономом и комфортом. Ну конечно не может быть отличий между панельной Эврикой, в которой даже перепланировку не сделаешь, и монолитным "Вавиловых" на стилобате с подземным паркингом...