Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".
Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...
Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...
airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".
И когда же в 2020-м цена была выше, чем в марте? Может хватит петросянить? Рост в 2021-м я не отрицаю. Более того, сам первым сообщаю о том, что показывают объективные источники. Например, сегодня из вчерашнего отчета НБУ - ветку читай, а не только себя на ней. И по возможности перестань причитать над каждым мелким проектом. Можешь заодно показать, сколько такой же проект с такой же "комплектацией" стоил в прошлом. Надоело уже читать этот бред об отсутствии отличий между экономом и комфортом. Ну конечно не может быть отличий между панельной Эврикой, в которой даже перепланировку не сделаешь, и монолитным "Вавиловых" на стилобате с подземным паркингом...
При чем тут Эврика? Эврика - дно. Чего бы я с ней сравнивал. Ты же тоже не только себя читай. Речь идет об Уно Сити Хаосе, в который я Сержа очень хотел поселить ко всем креативным, кто там будет жить. Уно Сити в 10 минутах ходьбы от Вавилова, классом точно не ниже Интергаловских Вавиловых - стилобат, подземный паркинг, модные мопы, вентфасад. Все при нем. Только цена на "мартовских хаях" была почти в 2 раза ниже чем котлован на Вавилова.