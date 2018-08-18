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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7737773877397740

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:57

  Унуноктий написав:Дома в Гатном которые год назад были по 68 000, пол года назад но 72 000, сейчас по 75 000

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:00

  iriverix написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...


Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:03

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".


И когда же в 2020-м цена была выше, чем в марте? Может хватит петросянить? Рост в 2021-м я не отрицаю. Более того, сам первым сообщаю о том, что показывают объективные источники. Например, сегодня из вчерашнего отчета НБУ - ветку читай, а не только себя на ней. И по возможности перестань причитать над каждым мелким проектом. Можешь заодно показать, сколько такой же проект с такой же "комплектацией" стоил в прошлом. Надоело уже читать этот бред об отсутствии отличий между экономом и комфортом. Ну конечно не может быть отличий между панельной Эврикой, в которой даже перепланировку не сделаешь, и монолитным "Вавиловых" на стилобате с подземным паркингом...

Вчера Рено Логан стоил 12к, сегодня Тойота Королла - 20к. Космический даражай :mrgreen:

При чем тут Эврика? Эврика - дно. Чего бы я с ней сравнивал. Ты же тоже не только себя читай. Речь идет об Уно Сити Хаосе, в который я Сержа очень хотел поселить ко всем креативным, кто там будет жить. Уно Сити в 10 минутах ходьбы от Вавилова, классом точно не ниже Интергаловских Вавиловых - стилобат, подземный паркинг, модные мопы, вентфасад. Все при нем. Только цена на "мартовских хаях" была почти в 2 раза ниже чем котлован на Вавилова.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квиз: как называется эта шикарная улица в самом центре Киева? Близость к водной артерии - максимальная (в рейтинге не помню кого - топ жир).
Зображення
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