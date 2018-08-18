zРадио написав:

airmax78 написав: Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями". Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

И когда же в 2020-м цена была выше, чем в марте? Может хватит петросянить? Рост в 2021-м я не отрицаю. Более того, сам первым сообщаю о том, что показывают объективные источники. Например, сегодня из вчерашнего отчета НБУ - ветку читай, а не только себя на ней. И по возможности перестань причитать над каждым мелким проектом. Можешь заодно показать, сколько такой же проект с такой же "комплектацией" стоил в прошлом. Надоело уже читать этот бред об отсутствии отличий между экономом и комфортом. Ну конечно не может быть отличий между панельной Эврикой, в которой даже перепланировку не сделаешь, и монолитным "Вавиловых" на стилобате с подземным паркингом...Вчера Рено Логан стоил 12к, сегодня Тойота Королла - 20к. Космический даражай