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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7732773377347735

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дома в Гатном которые год назад были по 68 000, пол года назад но 72 000, сейчас по 75 000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:42

  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:57

  Унуноктий написав:Дома в Гатном которые год назад были по 68 000, пол года назад но 72 000, сейчас по 75 000

надабрать
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:00

  iriverix написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...


Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...
zРадио
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3
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:03

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".


И когда же в 2020-м цена была выше, чем в марте? Может хватит петросянить? Рост в 2021-м я не отрицаю. Более того, сам первым сообщаю о том, что показывают объективные источники. Например, сегодня из вчерашнего отчета НБУ - ветку читай, а не только себя на ней. И по возможности перестань причитать над каждым мелким проектом. Можешь заодно показать, сколько такой же проект с такой же "комплектацией" стоил в прошлом. Надоело уже читать этот бред об отсутствии отличий между экономом и комфортом. Ну конечно не может быть отличий между панельной Эврикой, в которой даже перепланировку не сделаешь, и монолитным "Вавиловых" на стилобате с подземным паркингом...

Вчера Рено Логан стоил 12к, сегодня Тойота Королла - 20к. Космический даражай :mrgreen:

При чем тут Эврика? Эврика - дно. Чего бы я с ней сравнивал. Ты же тоже не только себя читай. Речь идет об Уно Сити Хаосе, в который я Сержа очень хотел поселить ко всем креативным, кто там будет жить. Уно Сити в 10 минутах ходьбы от Вавилова, классом точно не ниже Интергаловских Вавиловых - стилобат, подземный паркинг, модные мопы, вентфасад. Все при нем. Только цена на "мартовских хаях" была почти в 2 раза ниже чем котлован на Вавилова.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квиз: как называется эта шикарная улица в самом центре Киева? Близость к водной артерии - максимальная (в рейтинге не помню кого - топ жир).
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 00:39

Это та гидроартерия, которую заслужили жители и посетители правобережных ипеней Олимпийской-Лыбидской.
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:33

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".


И когда же в 2020-м цена была выше, чем в марте? Может хватит петросянить? Рост в 2021-м я не отрицаю. Более того, сам первым сообщаю о том, что показывают объективные источники. Например, сегодня из вчерашнего отчета НБУ - ветку читай, а не только себя на ней. И по возможности перестань причитать над каждым мелким проектом. Можешь заодно показать, сколько такой же проект с такой же "комплектацией" стоил в прошлом. Надоело уже читать этот бред об отсутствии отличий между экономом и комфортом. Ну конечно не может быть отличий между панельной Эврикой, в которой даже перепланировку не сделаешь, и монолитным "Вавиловых" на стилобате с подземным паркингом...

Вчера Рено Логан стоил 12к, сегодня Тойота Королла - 20к. Космический даражай :mrgreen:



Ридав. А перед очима твоя табличка з вартістю будівництва від мінрегіону.

Не знав що паркінг додає до вартості будівництва. Точно, він там безкоштовно до хати…
Стилобат….
Класно ти обґрунтував 1500 дол за квадрат.

Це вже не смішно зрадіо
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:36

  airmax78 написав:Квиз: как называется эта шикарная улица в самом центре Киева? Близость к водной артерии - максимальная (в рейтинге не помню кого - топ жир).
Зображення

физкультуры
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:49

Дивіться що там набудували з березневих хаїв зРадіо

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Панорама
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