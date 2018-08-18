Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Дома в Гатном которые год назад были по 68 000, пол года назад но 72 000, сейчас по 75 000
Щось дешево. Будинки з ДСП, пінопласту і соломи?
В 2008 році вони коштували не меньше 200 000 дол, в 2013 - не меньше 150 000 дол. Такий ось "укро-дорожай"!
Первый написав:Короче кажись ми на грані грандіозного шухера. Тільки ліниве ОП не зателефонувало і не сказало що або на цьому, або на наступному тижні буде дорожче… деякі вже плюсонули по 40 куе на 80+ квадратах
Зи. Це по центру. Ібеня іпеней Хз.
Хто ЦА Хз. В масову оренду квартир 80+метрів по 3+куе Я не вірю. Що відбувається?
Ми на порозі грандіозного зростання цін КРЖН! Укро-економіка цвіте, пахне і розвивається! Машинобудування, аерокосмічна техніка - продукується в ненці тисячами екземплярів! Попит на залізну руду, чавун, олію, бурштин - у світі просто офігенний!
Укро-населення зростає на 2-3% щорічно! Прибалти, росіяни, американці, німці та інші молдавани - їдуть до нас жити і працювати тисячами!
Треба встигнути купити нерухомість КРЖН сьогодні - інакше через рік буде в 2 рази дорожче, а через 2 роки - в 4 рази!
Успіх написав:.. Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають) - близько до станції метро! - близько до ГТ - через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке) ..
Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть