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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77347735773677377738>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:59

  Унуноктий написав:Дома в Гатном которые год назад были по 68 000, пол года назад но 72 000, сейчас по 75 000

Щось дешево.
Будинки з ДСП, пінопласту і соломи?

В 2008 році вони коштували не меньше 200 000 дол, в 2013 - не меньше 150 000 дол.
Такий ось "укро-дорожай"! :mrgreen:

  Первый написав:Короче кажись ми на грані грандіозного шухера.
Тільки ліниве ОП не зателефонувало і не сказало що або на цьому, або на наступному тижні буде дорожче… деякі вже плюсонули по 40 куе на 80+ квадратах

Зи. Це по центру. Ібеня іпеней Хз.

Хто ЦА Хз.
В масову оренду квартир 80+метрів по 3+куе Я не вірю.
Що відбувається?

Ми на порозі грандіозного зростання цін КРЖН!
Укро-економіка цвіте, пахне і розвивається!
Машинобудування, аерокосмічна техніка - продукується в ненці тисячами екземплярів!
Попит на залізну руду, чавун, олію, бурштин - у світі просто офігенний!

Укро-населення зростає на 2-3% щорічно!
Прибалти, росіяни, американці, німці та інші молдавани - їдуть до нас жити і працювати тисячами!

Треба встигнути купити нерухомість КРЖН сьогодні - інакше через рік буде в 2 рази дорожче, а через 2 роки - в 4 рази!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:13

Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.

Зображення

Зображення

Зображення

Если плохо видно цифры, то можно здесь смотреть.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 4336718874
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:19

zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:20

  Успіх написав:..
Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають)
- близько до станції метро!
- близько до ГТ
- через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке)
..

Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:23

  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


Это в будущем аукнется Киеву. Киев подпитывают студенты и другая молодежь из регионов.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:26

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


Это в будущем аукнется Киеву. Киев подпитывают студенты и другая молодежь из регионов.

значит из-за дефицита раб силы там вырастут зарплаты и киевские новорожденные поедут жить и работать туда. А вместе с ними и застройщики со своим бетоном.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 чер, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:27

  zzzzzz написав:..
Это в будущем аукнется Киеву. Киев подпитывают студенты и другая молодежь из регионов.

Рожать перестали еще в 90-х, так что приток студентов в Киев давно иссякает.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:37

  Первый написав:Дивіться що там набудували з березневих хаїв зРадіо

Зображення

Панорама. Тре тицьнути

виглядає як Гайдара, колись там недалеко від ж.д. був офіс в одної шарашки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:49

За крок до зовсім НЕ реального перевороту думок!©)))

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають)
- близько до станції метро!
- близько до ГТ
- через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке)
..

Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть

Зрозуміло.
Значіть - під оренду ок! :mrgreen:
А що?
Орендатору/роботязі лише переночувати.... - нема коли дивитись за вікно))
І щоб метро - поруч.
Так що, для інвестицій(бавитись в лендлорда) - варіант нормас!

п.с.
От мені теж казали, що я взяв смарт біля колії, що фу-фу-фу...
А виявилось, що там паркінг, набагато дорожчий, від паркінга в моєму будинку (де я живу) - а мій то будинок - в супер-локації!!!- все є довкола: садочки/школи/супермаркети/ТРСК Спартак/транспорту купа/дит. і доросла лікарня/парк+лісок в 300м/ 4км до ЦЕНТРУ!!!
І от тут такий шах і мат з моїм смартом в гіршій локації :shock:
Читаєм і акуєваєм! :mrgreen:
  Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? ))
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? ))
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
Зображення
Шах і мат!©
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:51

  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...
zРадио
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