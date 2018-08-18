Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чомусь думав, що на западеншині буде плюс, але то не так. Якщо молодь виїхала на полуниці до Польщі, то й рожати нема кому. Теперішня зекоманда продовжує політику папіредників з деіндусталізації економіки та перетворення України в сировинний та аграрний придаток до світової економіки.
Антиковідний фонд і куча надрукованого бабла іде в ямкові ремонти та інші "інхраструктурні праєкти великого крадівництва". Не до економіки наразі і не до демографії.
Чомусь не хочеться слухати чейнж_пма, але він таки прав, а я по інерції ще надіюсь на вдалі інвестиції в КРЖН.
Успіх написав:.. Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають) - близько до станції метро! - близько до ГТ - через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке) ..
Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть
Зрозуміло. Значіть - під оренду ок! А що? Орендатору/роботязі лише переночувати.... - нема коли дивитись за вікно)) І щоб метро - поруч. Так що, для інвестицій(бавитись в лендлорда) - варіант нормас!
п.с. От мені теж казали, що я взяв смарт біля колії, що фу-фу-фу... А виявилось, що там паркінг, набагато дорожчий, від паркінга в моєму будинку (де я живу) - а мій то будинок - в супер-локації!!!- все є довкола: садочки/школи/супермаркети/ТРСК Спартак/транспорту купа/дит. і доросла лікарня/парк+лісок в 300м/ 4км до ЦЕНТРУ!!! І от тут такий шах і мат з моїм смартом в гіршій локації Читаєм і акуєваєм!
Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!
Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?
Так от... Готові? )) А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку
Кишечную палочку? Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища. Район коттеджного городка Чернобылец. Ситуация каждый день ухудшается. Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.
на днях розмовляв з декількома знайомими роботодавцями. Всі як один стверджують, що знайти досвідченого, грамотного і працелюбного інженера, математика, фізика, хіміка - нереально! Хіба що - з радянською освітою і радянським досвідом роботи.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 чер, 2021 10:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.
По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...
Миграционный отток из толькоКиева? То может студенты-выпускники из общаг повыписывались, а студентов первокурсников сейчас очень мало. Если б не арабы с нергами, половина киевских преподавателей ВУЗов пришлось бы сократить за ненадобностью.
vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.
По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...
Миграционный отток из толькоКиева? То может студенты-выпускники из общаг повыписывались, а студентов первокурсников сейчас очень мало. Если б не арабы с нергами, половина киевских преподавателей ВУЗов пришлось бы сократить за ненадобностью.
миграционные прирост в Украине ничтожно мал. Вот например данные за 2019 год и 2020 по Украине. Умерло - 584 тыс / 616 тыс Родилось -308 тыс / 293 тыс Естественная убыль -272 тыс / -323 тыс Миграция +21 тыс / +9 тыс
UA написав:Кишечную палочку? Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища. Район коттеджного городка Чернобылец. Ситуация каждый день ухудшается. Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.
Мне забавно разговаривать на тему дач с беби-бумерами. Первый вопрос, который они задают, а водичка там какая-нибудь рядом есть? Если говоришь, что к водичке надо ехать, твоя дача и ты падаешь в их глазах. Говоришь им, есть бассейн, можно искупнуться, они тебе рассказывают, что обязательно должны быть широкие и чистые естесственные водные просторы. Они помнят, что в детстве и в голливудском кино нечто такое видели ...