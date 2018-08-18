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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7735773677377738

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:30

  UA написав:
  kingkongovets написав:голубые флаги, #городнареке, отэтовотвсё
всего лишь конец июня

https://vechirniy.kyiv.ua/news/53970/?f ... PswguW3dsU

Кишечную палочку?
Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища.
Район коттеджного городка Чернобылец.
Ситуация каждый день ухудшается.
Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.


Зображення
Зображення
Зображення

А як я тут заікнувся за те, що з Дніпра смердить(що тут не один форумчан про це писав) - то мене тут чуть камінням не закидали! :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:40

  zРадио написав:По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...


Тот, кто претендует на знание демографии, знает, что в демографии как и везде тоже циклы - за бумом следует падение, за падением идет новый бум. 8)
Вымерли пока только мамонты и динозавры. А укропы никогда не вымрут. Нам очень нравится сам процесс, у нас самые красивые, возбуждающие и секси девушки. Мы только сбросили пуританские оковы и предрассудки. Мы начинаем осознавать, что дети это самая приятная и одновременно самая выгодная инвестиция, особенно в условиях грядущей инфляции. Наш цикл жизнелюбия и демографический взрыв впереди. Скоро.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:44

  Libo написав:.. Наш цикл жизнелюбия и демографический взрыв впереди. Скоро.

ага. Как тока запасемся квадратными метрами
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:44

  Libo написав:
  UA написав:Кишечную палочку?
Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища.
Район коттеджного городка Чернобылец.
Ситуация каждый день ухудшается.
Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.



Мне забавно разговаривать на тему дач с беби-бумерами.
Первый вопрос, который они задают, а водичка там какая-нибудь рядом есть? :roll: Если говоришь, что к водичке надо ехать, твоя дача и ты падаешь в их глазах. :( Говоришь им, есть бассейн, можно искупнуться, они тебе рассказывают, что обязательно должны быть широкие и чистые естесственные водные просторы. Они помнят, что в детстве и в голливудском кино нечто такое видели ... :lol:

Лібо, це ти з американськими бебі-бумберами спілкуєшся? :mrgreen:

Як часто ти буваєш в Україні?
Раз в рік, проїздом з аеропорту до Києва, на пару днів?

  Libo написав:от, кто претендует на знание демографии, знает, что в демографии как и везде тоже циклы


Крім п.Лібо, ніхто більше не претендує на знання демографії. Він єдиний.
Як тільки вип,є пляшку шнапсу - зразу ж починає демонструвати свої "глибокі" знання, отримані в платній їлітній школі)))
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