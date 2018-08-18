Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Кишечную палочку? Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища. Район коттеджного городка Чернобылец. Ситуация каждый день ухудшается. Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.
А як я тут заікнувся за те, що з Дніпра смердить(що тут не один форумчан про це писав) - то мене тут чуть камінням не закидали!
zРадио написав:По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...
Тот, кто претендует на знание демографии, знает, что в демографии как и везде тоже циклы - за бумом следует падение, за падением идет новый бум. Вымерли пока только мамонты и динозавры. А укропы никогда не вымрут. Нам очень нравится сам процесс, у нас самые красивые, возбуждающие и секси девушки. Мы только сбросили пуританские оковы и предрассудки. Мы начинаем осознавать, что дети это самая приятная и одновременно самая выгодная инвестиция, особенно в условиях грядущей инфляции. Наш цикл жизнелюбия и демографический взрыв впереди. Скоро.
UA написав:Кишечную палочку? Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища. Район коттеджного городка Чернобылец. Ситуация каждый день ухудшается. Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.
Мне забавно разговаривать на тему дач с беби-бумерами. Первый вопрос, который они задают, а водичка там какая-нибудь рядом есть? Если говоришь, что к водичке надо ехать, твоя дача и ты падаешь в их глазах. Говоришь им, есть бассейн, можно искупнуться, они тебе рассказывают, что обязательно должны быть широкие и чистые естесственные водные просторы. Они помнят, что в детстве и в голливудском кино нечто такое видели ...
Лібо, це ти з американськими бебі-бумберами спілкуєшся?
Як часто ти буваєш в Україні? Раз в рік, проїздом з аеропорту до Києва, на пару днів?
Libo написав:от, кто претендует на знание демографии, знает, что в демографии как и везде тоже циклы
Крім п.Лібо, ніхто більше не претендує на знання демографії. Він єдиний. Як тільки вип,є пляшку шнапсу - зразу ж починає демонструвати свої "глибокі" знання, отримані в платній їлітній школі)))