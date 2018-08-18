RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77357736773777387739>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:54

  Успіх написав:
  sequence написав:
  Успіх написав:..
Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають)
- близько до станції метро!
- близько до ГТ
- через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке)
..

Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть

Зрозуміло.
Значіть - під оренду ок! :mrgreen:
А що?
Орендатору/роботязі лише переночувати.... - нема коли дивитись за вікно))
І щоб метро - поруч.
Так що, для інвестицій(бавитись в лендлорда) - варіант нормас!

п.с.
От мені теж казали, що я взяв смарт біля колії, що фу-фу-фу...
А виявилось, що там паркінг, набагато дорожчий, від паркінга в моєму будинку (де я живу) - а мій то будинок - в супер-локації!!!- все є довкола: садочки/школи/супермаркети/ТРСК Спартак/транспорту купа/дит. і доросла лікарня/парк+лісок в 300м/ 4км до ЦЕНТРУ!!!
І от тут такий шах і мат з моїм смартом в гіршій локації :shock:
Читаєм і акуєваєм! :mrgreen:
  Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? ))
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? ))
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
Зображення
Шах і мат!©

сам взяв амно в дупі Львова, тепер ще іншим нав"язуєш свої авносмак.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25143
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:56

  kingkongovets написав:голубые флаги, #городнареке, отэтовотвсё
всего лишь конец июня

https://vechirniy.kyiv.ua/news/53970/?f ... PswguW3dsU

Кишечную палочку?
Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища.
Район коттеджного городка Чернобылец.
Ситуация каждый день ухудшается.
Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.


Зображення
Зображення
Зображення
UA
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 19.07.08
Подякував: 954 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:01

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  flyman написав:тепер ще іншим нав"язуєш

Нікому нічого не нав'язую!
Просто я сам в шоці, які ціни влупили там на паркінги!
Так що мій смарт має реальні шанси до здачі зробити х2 :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 833
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:02

UA
Странно, обычно цветение воды было в августе, а здесь уже середина июня ((((
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38198
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3679 раз.
Подякували: 11598 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:07

  zРадио написав:
  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...

Миграционный отток из толькоКиева?
То может студенты-выпускники из общаг повыписывались, а студентов первокурсников сейчас очень мало. Если б не арабы с нергами, половина киевских преподавателей ВУЗов пришлось бы сократить за ненадобностью.
UA
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 19.07.08
Подякував: 954 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:17

  UA написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...

Миграционный отток из толькоКиева?
То может студенты-выпускники из общаг повыписывались, а студентов первокурсников сейчас очень мало. Если б не арабы с нергами, половина киевских преподавателей ВУЗов пришлось бы сократить за ненадобностью.


миграционные прирост в Украине ничтожно мал.
Вот например данные за 2019 год и 2020 по Украине.
Умерло - 584 тыс / 616 тыс
Родилось -308 тыс / 293 тыс
Естественная убыль -272 тыс / -323 тыс
Миграция +21 тыс / +9 тыс
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38198
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3679 раз.
Подякували: 11598 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:12

  UA написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...

Миграционный отток из толькоКиева?
То может студенты-выпускники из общаг повыписывались, а студентов первокурсников сейчас очень мало. Если б не арабы с нергами, половина киевских преподавателей ВУЗов пришлось бы сократить за ненадобностью.


В Киеве самый высокий из всех регионов. Данные за 4 месяца 2021-го - вроде не время еще в апреле выписываться из общаг :D
Детали давал вчера тут:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что касается арабов и негров, после недавних новшенств об обучении всех, включая иностранцев, на украинском языке, будет как вы сказали - часть преподавателей ВУЗов сократят за ненадобностью. Хотя я надеюсь, что это нормативное недоразумение поправят. Разумков инициирует отдельный закон об обучении иностранных студентов:

https://education.24tv.ua/ru/razumkov-p ... m_n1653088
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10285
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2234 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:16

  zРадио написав:По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...


Меньше народу, больше кислороду. (с) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9913
З нами з: 14.11.11
Подякував: 390 раз.
Подякували: 4229 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:22

  zРадио написав:Что касается арабов и негров, после недавних новшенств об обучении всех, включая иностранцев, на украинском языке, будет как вы сказали - часть преподавателей ВУЗов сократят за ненадобностью. Хотя я надеюсь, что это нормативное недоразумение поправят. Разумков инициирует отдельный закон об обучении иностранных студентов:

https://education.24tv.ua/ru/razumkov-p ... m_n1653088

Ливийцу одновалентно учить украинский или русский на подготовительных курсах.
UA
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 19.07.08
Подякував: 954 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:26

  UA написав:
  zРадио написав:Что касается арабов и негров, после недавних новшенств об обучении всех, включая иностранцев, на украинском языке, будет как вы сказали - часть преподавателей ВУЗов сократят за ненадобностью. Хотя я надеюсь, что это нормативное недоразумение поправят. Разумков инициирует отдельный закон об обучении иностранных студентов:

https://education.24tv.ua/ru/razumkov-p ... m_n1653088

Ливийцу одновалентно учить украинский или русский на подготовительных курсах.


Меня не русский парит, а анлийский. Я вообще считаю, что все высшее образование нужно давать на английском - единственном языке науки и главном языке бизнеса
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10285
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2234 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 77357736773777387739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2077, 2078, 2079
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20789 3609500
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 07:46
farm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23240
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19572)
24.06.2021 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.