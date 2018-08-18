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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7736773777387739>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:39

Доллар пошел резво расти... уже 27,47
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:45

  zРадио написав:В Киеве самый высокий из всех регионов. Данные за 4 месяца 2021-го - вроде не время еще в апреле выписываться из общаг :D
Детали давал вчера тут:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве убыло в Киевской области прибыло.
!. Переселение киевлян в пригородный частный сектор.
2. Продали квартиру в Киеве переехали в новострой в пригороде.
Разница в цене недвижимости в Киеве и пригороде способствует такой миграции.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:48

zzzzzz, пиковые погашения, насколько помню, в сентябре, тогда и ждемс па30. В противном случае в минфине и НБУ сидят бараны или бенефициары выплат. Пока паники не наблюдаем-с - сезон отпусков, однако.
ЗЫ на предыдущем росте до 28,хх крайне удачно слил заначку и взял тачку.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:51

  UA написав:..
!. Переселение киевлян в пригородный частный сектор.
..

хер там. Понаехам на столицу уже тупо не хватает, берут пригород.
Потом страдают
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  sequence написав:
  Успіх написав:..
Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають)
- близько до станції метро!
- близько до ГТ
- через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке)
..

Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть

Зрозуміло.
Значіть - під оренду ок! :mrgreen:
А що?
Орендатору/роботязі лише переночувати.... - нема коли дивитись за вікно))
І щоб метро - поруч.
Так що, для інвестицій(бавитись в лендлорда) - варіант нормас!

п.с.
От мені теж казали, що я взяв смарт біля колії, що фу-фу-фу...
А виявилось, що там паркінг, набагато дорожчий, від паркінга в моєму будинку (де я живу) - а мій то будинок - в супер-локації!!!- все є довкола: садочки/школи/супермаркети/ТРСК Спартак/транспорту купа/дит. і доросла лікарня/парк+лісок в 300м/ 4км до ЦЕНТРУ!!!
І от тут такий шах і мат з моїм смартом в гіршій локації :shock:


Орендатор-роботяга візьме орендний хрущик чи панельку на лівому березі, дешево, сердито, якраз на переночувати. Новобуд купують не під таку ца орендарів. У випадку Світлопарку я хз, під яку ЦА.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:52

  Libo написав:
  zРадио написав:По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...


Меньше народу, больше кислороду. (с) 8)

Надеюсь заторы в Киеве уже не те что раньше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:55

  zzzzzz написав:Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.

Не зрозумів, це що ж виходиться, кекас українців вже не цікавить? :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:05

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.

Не зрозумів, це що ж виходиться, кекас українців вже не цікавить? :roll:

який тобі ще кэкас в овнобетоні з овностін?

хіба в цоколі, де стіни із півметрової товщини бетонних блоків.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:07

  zРадио написав:
  UA написав:
  zРадио написав:Что касается арабов и негров, после недавних новшенств об обучении всех, включая иностранцев, на украинском языке, будет как вы сказали - часть преподавателей ВУЗов сократят за ненадобностью. Хотя я надеюсь, что это нормативное недоразумение поправят. Разумков инициирует отдельный закон об обучении иностранных студентов:

https://education.24tv.ua/ru/razumkov-p ... m_n1653088

Ливийцу одновалентно учить украинский или русский на подготовительных курсах.


Меня не русский парит, а анлийский. Я вообще считаю, что все высшее образование нужно давать на английском - единственном языке науки и главном языке бизнеса

зато вуйків дуже парит
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:07

  Faceless написав:
Успіх написав:
  sequence написав: Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть


п.с.
От мені теж казали, що я взяв смарт біля колії, що фу-фу-фу...
:shock:


Орендатор-роботяга візьме орендний хрущик чи панельку на лівому березі, дешево, сердито, якраз на переночувати. Новобуд купують не під таку ца орендарів. У випадку Світлопарку я хз, під яку ЦА.

лівий берег Дніпра - у Львові????
Долярек - він про Львів тарабанить.
Сам себе заспокоює(((( :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 чер, 2021 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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