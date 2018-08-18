Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Киеве убыло в Киевской области прибыло. !. Переселение киевлян в пригородный частный сектор. 2. Продали квартиру в Киеве переехали в новострой в пригороде. Разница в цене недвижимости в Киеве и пригороде способствует такой миграции.
zzzzzz, пиковые погашения, насколько помню, в сентябре, тогда и ждемс па30. В противном случае в минфине и НБУ сидят бараны или бенефициары выплат. Пока паники не наблюдаем-с - сезон отпусков, однако. ЗЫ на предыдущем росте до 28,хх крайне удачно слил заначку и взял тачку.
Успіх написав:.. Та нормальний він, як на мене(не знаю, чого на нього трохи фукають) - близько до станції метро! - близько до ГТ - через трасу - лісок(шашлички/пікнічки і все таке) ..
Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть
Зрозуміло. Значіть - під оренду ок! А що? Орендатору/роботязі лише переночувати.... - нема коли дивитись за вікно)) І щоб метро - поруч. Так що, для інвестицій(бавитись в лендлорда) - варіант нормас!
п.с. От мені теж казали, що я взяв смарт біля колії, що фу-фу-фу... А виявилось, що там паркінг, набагато дорожчий, від паркінга в моєму будинку (де я живу) - а мій то будинок - в супер-локації!!!- все є довкола: садочки/школи/супермаркети/ТРСК Спартак/транспорту купа/дит. і доросла лікарня/парк+лісок в 300м/ 4км до ЦЕНТРУ!!! І от тут такий шах і мат з моїм смартом в гіршій локації
Орендатор-роботяга візьме орендний хрущик чи панельку на лівому березі, дешево, сердито, якраз на переночувати. Новобуд купують не під таку ца орендарів. У випадку Світлопарку я хз, під яку ЦА.
zРадио написав:По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...
zРадио написав:Что касается арабов и негров, после недавних новшенств об обучении всех, включая иностранцев, на украинском языке, будет как вы сказали - часть преподавателей ВУЗов сократят за ненадобностью. Хотя я надеюсь, что это нормативное недоразумение поправят. Разумков инициирует отдельный закон об обучении иностранных студентов:
sequence написав: Долярчик, у меня коллега там взяла зачем-то квартиру. Вернее, не зачем-то, а из-за цены "халявной". Проезжая мимо, я было думал, что там хоть Днепр с одной стороны, затем посмотрел карту и афигел: с одной стороны оживленная днем и ночью трасса, с другой - ТЭЦ, гаражи, промка, производство бетона, керамики "Атем" - самые "грязные", пожалуй, кроме нефтянки, что можно найти взагали. Кто не боится легочных онкозаболеваний - велкам. Прочие блага, кроме метро и приема металлолома, отсутствуют. Просто жесть
п.с. От мені теж казали, що я взяв смарт біля колії, що фу-фу-фу...
Орендатор-роботяга візьме орендний хрущик чи панельку на лівому березі, дешево, сердито, якраз на переночувати. Новобуд купують не під таку ца орендарів. У випадку Світлопарку я хз, під яку ЦА.
лівий берег Дніпра - у Львові???? Долярек - він про Львів тарабанить. Сам себе заспокоює((((
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 чер, 2021 12:12, всього редагувалось 1 раз.