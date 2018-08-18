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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7736773777387739

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500
Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих

Посколку обитаю в том районе, выскажусь.
Школа под боком, 300 метров
Садики чуть дальше, ближе к метро, но стать в очередь на младшую группу надо за 2 года до сдачи дома. То есть с рождения.
ЖД будет слышно ( я же слышу, хотя и дальше живу)и гул машин, что через метро Сырецкая едут. Возможно, что в квартирах с видом на телевышку будет тихо.
с магазинами-беда. Их там нет, только АТБ на Дорогожичах.
местным обитателям это будет не по карману, ну может какое исключение будет, кто сможет втюхать свой хрущ и доложит сбережений...Но цена... Дороже того, что на левом берегу Ковальская построила у Днепра.
В общем заселят понаехи -для себя и арендаторы. Из плюсов-сравнительно малолюдно и метро недалеко
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.

Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12245
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:18

  Serg-ik написав:
  hume написав:Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500
Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих

Посколку обитаю в том районе, выскажусь.
Школа под боком, 300 метров
Садики чуть дальше, ближе к метро, но стать в очередь на младшую группу надо за 2 года до сдачи дома. То есть с рождения.
ЖД будет слышно ( я же слышу, хотя и дальше живу)и гул машин, что через метро Сырецкая едут. Возможно, что в квартирах с видом на телевышку будет тихо.
с магазинами-беда. Их там нет, только АТБ на Дорогожичах.
местным обитателям это будет не по карману, ну может какое исключение будет, кто сможет втюхать свой хрущ и доложит сбережений...Но цена... Дороже того, что на левом берегу Ковальская построила у Днепра.
В общем заселят понаехи -для себя и арендаторы. Из плюсов-сравнительно малолюдно и метро недалеко

Там на подходе две станции метро с тысячами квартир под аренду.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29

  zРадио написав:
  iriverix написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...


Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...

Я ж без претензий, просто констатирую факт, что действительно сомневался покупать или нет, ведь на тот момент цены уже подросли, и я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:34

  Serg-ik написав:Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются

Девченки с 8 класса переписываются с иностранцами, дотягивают до окончания школы и рожают за бугром.
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  #<1 ... 7736773777387739
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