Додано: Чет 24 чер, 2021 12:12

hume написав: Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500

Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих

Посколку обитаю в том районе, выскажусь.Школа под боком, 300 метровСадики чуть дальше, ближе к метро, но стать в очередь на младшую группу надо за 2 года до сдачи дома. То есть с рождения.ЖД будет слышно ( я же слышу, хотя и дальше живу)и гул машин, что через метро Сырецкая едут. Возможно, что в квартирах с видом на телевышку будет тихо.с магазинами-беда. Их там нет, только АТБ на Дорогожичах.местным обитателям это будет не по карману, ну может какое исключение будет, кто сможет втюхать свой хрущ и доложит сбережений...Но цена... Дороже того, что на левом берегу Ковальская построила у Днепра.В общем заселят понаехи -для себя и арендаторы. Из плюсов-сравнительно малолюдно и метро недалеко