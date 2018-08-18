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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:12
hume написав:
Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500
Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих
Посколку обитаю в том районе, выскажусь.
Школа под боком, 300 метров
Садики чуть дальше, ближе к метро, но стать в очередь на младшую группу надо за 2 года до сдачи дома. То есть с рождения.
ЖД будет слышно ( я же слышу, хотя и дальше живу)и гул машин, что через метро Сырецкая едут. Возможно, что в квартирах с видом на телевышку будет тихо.
с магазинами-беда. Их там нет, только АТБ на Дорогожичах.
местным обитателям это будет не по карману, ну может какое исключение будет, кто сможет втюхать свой хрущ и доложит сбережений...Но цена... Дороже того, что на левом берегу Ковальская построила у Днепра.
В общем заселят понаехи -для себя и арендаторы. Из плюсов-сравнительно малолюдно и метро недалеко
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Serg-ik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:16
zzzzzz написав:
Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.
Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются
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Serg-ik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:18
Serg-ik написав: hume написав:
Вавиловых это где то в районе сырца, место так себе для точечного строительства. Цена как бы говорит, что место огонь 🔥... Но, как бы тяжело в это поверить после Юнита па1500
Цены реально смешные)) посмотрим на сколько хватит желающих
Посколку обитаю в том районе, выскажусь.
Школа под боком, 300 метров
Садики чуть дальше, ближе к метро, но стать в очередь на младшую группу надо за 2 года до сдачи дома. То есть с рождения.
ЖД будет слышно ( я же слышу, хотя и дальше живу)и гул машин, что через метро Сырецкая едут. Возможно, что в квартирах с видом на телевышку будет тихо.
с магазинами-беда. Их там нет, только АТБ на Дорогожичах.
местным обитателям это будет не по карману, ну может какое исключение будет, кто сможет втюхать свой хрущ и доложит сбережений...Но цена... Дороже того, что на левом берегу Ковальская построила у Днепра.
В общем заселят понаехи -для себя и арендаторы
. Из плюсов-сравнительно малолюдно и метро недалеко
Там на подходе две станции метро с тысячами квартир под аренду.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29
zРадио написав: iriverix написав: airmax78 написав:
Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".
Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...
Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...
Я ж без претензий, просто констатирую факт, что действительно сомневался покупать или нет, ведь на тот момент цены уже подросли, и я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:34
Serg-ik написав:
Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются
Девченки с 8 класса переписываются с иностранцами, дотягивают до окончания школы и рожают за бугром.
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