RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7737773877397740>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29

  zРадио написав:
  iriverix написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...


Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...

Я ж без претензий, просто констатирую факт, что действительно сомневался покупать или нет, ведь на тот момент цены уже подросли, и я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.
iriverix
 
Повідомлень: 201
З нами з: 17.01.13
Подякував: 44 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:40

  iriverix написав:..
Я ж без претензий, просто констатирую факт, что действительно сомневался покупать или нет, ведь на тот момент цены уже подросли, и я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.

Провильно понимаю, что в недалеком прошлом вы не вложились в бетон, но вложились в биток и теперь в легком ахере?
sequence
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:47

sequence нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по мартовским хаям. Прям очень.
iriverix
 
Повідомлень: 201
З нами з: 17.01.13
Подякував: 44 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:52

Молоді сім'ї з дітьми мають бути в приоритеті!

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.

Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются

Тому, я вже писав(але владі, напевно, народжуваність до лампочки) :roll: - що потрібно реально підтримати молоді сім'ї іпотекою, а не підвищувати допомогу на дітей до 100К, чи скільки вони там хочуть зробити?
- 1 дитина в сім'ї - іпотека під реальних 9%
- 2 дитини - іпотека під 7%
- 3 і більше дітей - під 5%
А всім бездітним - під 12% :mrgreen:
От і нехай собі молоді сім'ї думають :D


Шкода, що влада над цим не думає :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:54

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.

Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются

Тому, я вже писав(але владі, напевно, народжуваність до лампочки) :roll: - що потрібно реально підтримати молоді сім'ї іпотекою, а не підвищувати допомогу на дітей до 100К, чи скільки вони там хочуть зробити?
- 1 дитина в сім'ї - іпотека під реальних 9%
- 2 дитини - іпотека під 7%
- 3 і більше дітей - під 5%
А всім бездітним - під 12% :mrgreen:
От і нехай собі молоді сім'ї думають :D


Шкода, що влада над цим не думає :roll:

соціалізм і совок
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:00

  flyman написав:
  Унуноктий написав:Дома в Гатном которые год назад были по 68 000, пол года назад но 72 000, сейчас по 75 000

надабрать

в 2008 подібні будинки коштували "па200 000", в 2013 - "па150 000" :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22062
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:05

Re: Когда начнется обвал НЕНОРМАЛЬНИХ цен на жилье в Киеве?)

  iriverix написав:Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше

І я теж ВСІМ кажу - НЕ дивіться/не вірте цінникам лун, чи навіть, на сайті самого забудовника!
Зайдіть в ВП і самі все побачите на власні очі!
І краще зразу таблетку валідолу покладіть під язик :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:10

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Serg-ik написав:Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются

Тому, я вже писав(але владі, напевно, народжуваність до лампочки) :roll: - що потрібно реально підтримати молоді сім'ї іпотекою, а не підвищувати допомогу на дітей до 100К, чи скільки вони там хочуть зробити?
- 1 дитина в сім'ї - іпотека під реальних 9%
- 2 дитини - іпотека під 7%
- 3 і більше дітей - під 5%
А всім бездітним - під 12% :mrgreen:
От і нехай собі молоді сім'ї думають :D


Шкода, що влада над цим не думає :roll:

соціалізм і совок

Критикуючи - пропонуй!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Критикуючи - пропонуй!©

Хай собі самі заробляють, як і усі, без пільг за рахунок всього суспільства.
Ну хіба можна по оподаткуванню зробити знижки або компенсацію - досить популярна в світі практика - вона хоч не вимагає фактичного фінансування їх за рахунок інших платників податків і наявності захищеніх статей в бюджеті под фінансування пільгових програм
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29343
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 7127 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:UA
Странно, обычно цветение воды было в августе, а здесь уже середина июня ((((
днепр и киевское водохранилище стабильно начинают цвести и бздеть дохлой рыбой в июне, смешно тут слушать сказки про голубые флаги и гидроартерии, исключение составляет лишь устье десенки
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9089
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7737773877397740>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, iriverix і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2077, 2078, 2079
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20789 3609537
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 07:46
farm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95629)
24.06.2021 14:59
Squeeze-out (487)
24.06.2021 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.