Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29

zРадио написав: iriverix написав: airmax78 написав: Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями". Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".

Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю... Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...



Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир... Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...

Я ж без претензий, просто констатирую факт, что действительно сомневался покупать или нет, ведь на тот момент цены уже подросли, и я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.