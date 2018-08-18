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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29
zРадио написав: iriverix написав: airmax78 написав:
Понимаю, что всем уже надоело, но ничего не могу поделать: каждый раз, когда такое читаю - вспоминаю Зрадио с его "мартовскими хаями".
Я тогда к нему прислушался и не стал покупать, теперь локти кусаю...
Та да. На дворе ведь уже сентябрь 2022-го, ничего не подешевело - самое время локти кусать и зрадио проклинать. Глянул для интереса ваши сообщения (извините, не вспоминаю вас). Основная ветка - криптовалютная. Там, надеюсь, тоже прислушались ко мне и купили биткоин по 7к вначале 2020-го? Прибыли должно хватить на несколько квартир...
Я ж без претензий, просто констатирую факт, что действительно сомневался покупать или нет, ведь на тот момент цены уже подросли, и я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.
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iriverix
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:40
iriverix написав:
..
Я ж без претензий, просто констатирую факт, что действительно сомневался покупать или нет, ведь на тот момент цены уже подросли, и я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.
Провильно понимаю, что в недалеком прошлом вы не вложились в бетон, но вложились в биток и теперь в легком ахере?
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sequence
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:47
sequence нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по мартовским хаям. Прям очень.
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iriverix
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:52
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.
Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются
Тому, я вже писав(але владі, напевно, народжуваність до лампочки)
- що потрібно реально підтримати молоді сім'ї іпотекою, а не підвищувати допомогу на дітей до 100К, чи скільки вони там хочуть зробити?
- 1 дитина в сім'ї - іпотека під реальних 9%
- 2 дитини - іпотека під 7%
- 3 і більше дітей - під 5%
А всім бездітним - під 12%
От і нехай собі молоді сім'ї думають
Шкода, що влада над цим не думає
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:54
Успіх написав: Serg-ik написав: zzzzzz написав:
Рождаемость в регионах валится.
В Киеве падение не такое сильное, но в целом динамика так себе.
Даже в пригороде Киева наблюдается значительное снижение рождаемости.
Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются
Тому, я вже писав(але владі, напевно, народжуваність до лампочки)
- що потрібно реально підтримати молоді сім'ї іпотекою, а не підвищувати допомогу на дітей до 100К, чи скільки вони там хочуть зробити?
- 1 дитина в сім'ї - іпотека під реальних 9%
- 2 дитини - іпотека під 7%
- 3 і більше дітей - під 5%
А всім бездітним - під 12%
От і нехай собі молоді сім'ї думають
Шкода, що влада над цим не думає
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:05
iriverix написав:
Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше
І я теж ВСІМ кажу - НЕ дивіться/не вірте цінникам лун, чи навіть, на сайті самого забудовника!
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І краще зразу таблетку валідолу покладіть під язик
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:10
flyman написав: Успіх написав: Serg-ik написав:
Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются
Тому, я вже писав(але владі, напевно, народжуваність до лампочки)
- що потрібно реально підтримати молоді сім'ї іпотекою, а не підвищувати допомогу на дітей до 100К, чи скільки вони там хочуть зробити?
- 1 дитина в сім'ї - іпотека під реальних 9%
- 2 дитини - іпотека під 7%
- 3 і більше дітей - під 5%
А всім бездітним - під 12%
От і нехай собі молоді сім'ї думають
Шкода, що влада над цим не думає
соціалізм і совок
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:14
Успіх написав:
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Хай собі самі заробляють, як і усі, без пільг за рахунок всього суспільства.
Ну хіба можна по оподаткуванню зробити знижки або компенсацію - досить популярна в світі практика - вона хоч не вимагає фактичного фінансування їх за рахунок інших платників податків і наявності захищеніх статей в бюджеті под фінансування пільгових програм
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:23
zzzzzz написав:UA
Странно, обычно цветение воды было в августе, а здесь уже середина июня ((((
днепр и киевское водохранилище стабильно начинают цвести и бздеть дохлой рыбой в июне, смешно тут слушать сказки про голубые флаги и гидроартерии, исключение составляет лишь устье десенки
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