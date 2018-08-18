RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77387739774077417742>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Орендатор-роботяга візьме орендний хрущик чи панельку на лівому березі, дешево, сердито, якраз на переночувати. Новобуд купують не під таку ца орендарів. У випадку Світлопарку я хз, під яку ЦА.

Только мне одному кажется, что это Первый пишет?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12247
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:36

  Serg-ik написав:[
Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются

Жить ваю аренде это общемировая практика. Не вижу смысла покупать условные однушки, которые, с вероятностью 95 %, человек продаст для приобретения более нормального жилья.
hume
 
Повідомлень: 7944
З нами з: 27.12.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:36

  Faceless написав:
  Успіх написав:Критикуючи - пропонуй!©

Хай собі самі заробляють, як і усі, без пільг за рахунок всього суспільства.
Ну хіба можна по оподаткуванню зробити знижки або компенсацію - досить популярна в світі практика - вона хоч не вимагає фактичного фінансування їх за рахунок інших платників податків і наявності захищеніх статей в бюджеті под фінансування пільгових програм

Так я це розумію - просто кидаю варіант, як підняти народжуваність! :D
Бо, щоб створити всі сприятливі умови для збільшення народжуваності(побудувати фабрики/заводи, дати людям гідну зарплату і т.д. і т.п.) - то це зробити в рази важче!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:59

iriverix за свои решения каждый несет ответственность самостоятельно. Понятная и элементарная истина. Если вы пытаетесь манипулировать сентиментами в поддержку роста - плохая идея, лучше факты.
Grand Touring
 
Повідомлень: 765
З нами з: 23.03.20
Подякував: 265 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
zzzzzz написав:UA
Странно, обычно цветение воды было в августе, а здесь уже середина июня ((((
днепр и киевское водохранилище стабильно начинают цвести и бздеть дохлой рыбой в июне, смешно тут слушать сказки про голубые флаги и гидроартерии, исключение составляет лишь устье десенки
То вы ещё кременчугское водохранилище не видели :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29344
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 7127 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:13

  Faceless написав:То вы ещё кременчугское водохранилище не видели :)
а что там? Вчера полдня в воде провел.
Grand Touring
 
Повідомлень: 765
З нами з: 23.03.20
Подякував: 265 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:15

  Grand Touring написав:
  Faceless написав:То вы ещё кременчугское водохранилище не видели :)
а что там? Вчера полдня в воде провел.

уже не важливо :) Аннушка ... масло ...
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 27.02.19
Подякував: 574 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:UA
Странно, обычно цветение воды было в августе, а здесь уже середина июня ((((
днепр и киевское водохранилище стабильно начинают цвести и бздеть дохлой рыбой в июне, смешно тут слушать сказки про голубые флаги и гидроартерии, исключение составляет лишь устье десенки
То вы ещё кременчугское водохранилище не видели :)
кременчугское норм, а киевское слишком мелкое, поэтому вода в нем летом как кипяток, а зимой промерзает до дна - вот рыба и дохнет, плюс этот краснокнижный водяной орех, не говоря уже о сбросе стоков и канализаций
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 24 чер, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9090
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:22

  stas_rst написав:уже не важливо :) Аннушка ... масло ...
Еще сегодня пойду, а Аннушка пусть обзоры по недвижимости пишет
Grand Touring
 
Повідомлень: 765
З нами з: 23.03.20
Подякував: 265 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:23

  zРадио написав:
  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...

Треба пропонувати безкоштовні курси української, ПМЖ і квартиру колумбійським робітницям з онліфанз, і справа з демографією і платіжним балансом покращиться :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 77387739774077417742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman, Libo і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2077, 2078, 2079
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20789 3609572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 07:46
farm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225125
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95633)
24.06.2021 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.