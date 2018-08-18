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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27
Faceless написав:
Орендатор-роботяга візьме орендний хрущик чи панельку на лівому березі, дешево, сердито, якраз на переночувати. Новобуд купують не під таку ца орендарів. У випадку Світлопарку я хз, під яку ЦА.
Только мне одному кажется, что это Первый
пишет?
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Serg-ik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:36
Serg-ik написав:
[
Это объяснимо. Все стали ответственными ( кроме меня) и понимают, что надо квартирко купить, а потом уже рожать. Потому бетон дорожает , а дети не рождаются
Жить ваю аренде это общемировая практика. Не вижу смысла покупать условные однушки, которые, с вероятностью 95 %, человек продаст для приобретения более нормального жилья.
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hume
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:36
Faceless написав: Успіх написав:
Критикуючи - пропонуй!©
Хай собі самі заробляють, як і усі, без пільг за рахунок всього суспільства.
Ну хіба можна по оподаткуванню зробити знижки або компенсацію - досить популярна в світі практика - вона хоч не вимагає фактичного фінансування їх за рахунок інших платників податків і наявності захищеніх статей в бюджеті под фінансування пільгових програм
Так я це розумію - просто кидаю варіант, як підняти народжуваність!
Бо, щоб створити всі сприятливі умови для збільшення народжуваності(побудувати фабрики/заводи, дати людям гідну зарплату і т.д. і т.п.) - то це зробити в рази важче!
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Успіх
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:59
iriverix за свои решения каждый несет ответственность самостоятельно. Понятная и элементарная истина. Если вы пытаетесь манипулировать сентиментами в поддержку роста - плохая идея, лучше факты.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:04
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:UA
Странно, обычно цветение воды было в августе, а здесь уже середина июня ((((
днепр и киевское водохранилище стабильно начинают цвести и бздеть дохлой рыбой в июне, смешно тут слушать сказки про голубые флаги и гидроартерии, исключение составляет лишь устье десенки
То вы ещё кременчугское водохранилище не видели
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Faceless
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:13
Faceless написав:
То вы ещё кременчугское водохранилище не видели
а что там? Вчера полдня в воде провел.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:15
Grand Touring написав: Faceless написав:
То вы ещё кременчугское водохранилище не видели
а что там? Вчера полдня в воде провел
.
уже не важливо
Аннушка ... масло ...
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stas_rst
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:22
Faceless написав: kingkongovets написав:
zzzzzz написав:UA
Странно, обычно цветение воды было в августе, а здесь уже середина июня ((((
днепр и киевское водохранилище стабильно начинают цвести и бздеть дохлой рыбой в июне, смешно тут слушать сказки про голубые флаги и гидроартерии, исключение составляет лишь устье десенки
То вы ещё кременчугское водохранилище не видели
кременчугское норм, а киевское слишком мелкое, поэтому вода в нем летом как кипяток, а зимой промерзает до дна - вот рыба и дохнет, плюс этот краснокнижный водяной орех, не говоря уже о сбросе стоков и канализаций
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 24 чер, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:22
stas_rst написав:
уже не важливо
Аннушка ... масло ...
Еще сегодня пойду, а Аннушка пусть обзоры по недвижимости пишет
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:23
zРадио написав: vitaliian написав:zzzzzz
по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.
По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим
для Либо...
Треба пропонувати безкоштовні курси української, ПМЖ і квартиру колумбійським робітницям з онліфанз, і справа з демографією і платіжним балансом покращиться
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