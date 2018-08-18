Додано: Чет 24 чер, 2021 15:05

iriverix написав: я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте. я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.

Если ты уже купил себе жилье, которое подошло и нравится, то какая тебе разница, сколько оно будет стоить во время кризиса и падений? Оно для тебя уже бесценное. Это твой дом, очаг, гнездо для всех твоих самых близких. Ты точно такое во время кризиса можешь и не купить. Нет в продаже. Есть дешевле, больше, но не там, не такое родное и не такое дорогое.Дом это не наш выбор, это предназначение нам Отца нашего Небесного, это наша судьба.Тоже самое и с покупками разных битков и акций на хаях. Это Господь испытывает нас, нашу выдержку, волю, стойкость переносить все тяготы и лишения нашей земной жизни. Тем, кто силен духом, со временем воздастся.