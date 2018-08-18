Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кишечную палочку? Фото сделано несколько дней назад в 2 км ниже Киевского водохранилища. Район коттеджного городка Чернобылец. Ситуация каждый день ухудшается. Запах фото не передашь. Фото дохлой рыбы не вставлял. Может кто завтракает.
Ой, все, біжу купляю квиток на літак і завтра ж буду там поруч з Костею плавати
iriverix написав:sequence нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по мартовским хаям. Прям очень.
kingkongovets написав:кременчугское норм, а киевское слишком мелкое, поэтому вода в нем летом как кипяток, а зимой промерзает до дна - вот рыба и дохнет, плюс этот краснокнижный водяной орех, не говоря уже о сбросе стоков и канализаций
Видимо поэтому в Рыбальском от каналов откзались. Все что ни делается - все к лучшему. Без каналов он мне даже больше нравится.
iriverix написав: я сам ожидал какого-то отката, а ваши сообщения убедили меня в "правильности" моего решения подождать. Сейчас жалею. На моменте. Что будет через год, посмотрим, главное что бы цены не выросли еще сильнее, а потом при кризисе просто не упали до текущих. А по поводу крипты, я сам выстрелил себе в ногу, поплатился за жадность. Опять же, на моменте.
Если ты уже купил себе жилье, которое подошло и нравится, то какая тебе разница, сколько оно будет стоить во время кризиса и падений? Оно для тебя уже бесценное. Это твой дом, очаг, гнездо для всех твоих самых близких. Ты точно такое во время кризиса можешь и не купить. Нет в продаже. Есть дешевле, больше, но не там, не такое родное и не такое дорогое. Дом это не наш выбор, это предназначение нам Отца нашего Небесного, это наша судьба. Тоже самое и с покупками разных битков и акций на хаях. Это Господь испытывает нас, нашу выдержку, волю, стойкость переносить все тяготы и лишения нашей земной жизни. Тем, кто силен духом, со временем воздастся.
iriverix написав:sequence нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по мартовским хаям. Прям очень.
мартовские хаи, новый мем обозначился )))
Березневі хаї зРадіо
До речі канал в рибальському капали. Що, вже перестали?