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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7739774077417742

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що ж - з банків виносять і все в бетон пхають.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:34

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:zzzzzz по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.


По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим для Либо...

Треба пропонувати безкоштовні курси української, ПМЖ і квартиру колумбійським робітницям з онліфанз, і справа з демографією і платіжним балансом покращиться :mrgreen:

я написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід і хату в селі, але потерли
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:36

  sequence написав:
  iriverix написав:sequence нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по мартовским хаям. Прям очень.

мартовские хаи, новый мем обозначился )))


Мемы растишек, если помните, я даже собирать задолбался - настолько длинной эта простыня получалась. Ну и, как обычно, спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...

PS: iriverix, это хорошо, что вы без претензий. Просто выразились неоднозначно - "послушал вас". Хочу напомнить, что ни одного призыва, кроме покупки для себя по мере появления денег, от меня не звучало. Соответственно, все, что вы могли "послушать" - это мой прогноз, которому пока рано давать оценку. Остальное от меня - сухая статистика с источниками данных. Я на рынке недвижимости ньюзмейкером не являюсь...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 24 чер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:38

  change_pm написав:
  flyman написав:Чомусь не хочеться слухати чейнж_пма, але він таки прав, а я по інерції ще надіюсь на вдалі інвестиції в КРЖН.

Слава з Неангелів :!: Що ж це діється?
Невже ось таке воно, визнання :!: :?:
))))

зі. Слава славі, що ще за життя ))))

майже 36.6 в тіні, а я не в цоколі,
а тут ще водяний горіх, мертва риба і жива палочка... загострення опоголізма
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:40

  flyman написав:написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід і хату в селі,

я давно пропонувавав переселяти православних єгиптосів-коптів з Єгіпту в Україну
Єгіпет перенаселений, 100 млн чол. - і всі товчуться в дельті Ніла.

Проте - міністри та перзиденти не читають цей форум.
Frant
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