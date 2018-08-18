Ну що ж - з банків виносять і все в бетон пхають.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну що ж - з банків виносять і все в бетон пхають.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:34
я написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід і хату в селі, але потерли
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:36
Мемы растишек, если помните, я даже собирать задолбался - настолько длинной эта простыня получалась. Ну и, как обычно, спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...
PS: iriverix, это хорошо, что вы без претензий. Просто выразились неоднозначно - "послушал вас". Хочу напомнить, что ни одного призыва, кроме покупки для себя по мере появления денег, от меня не звучало. Соответственно, все, что вы могли "послушать" - это мой прогноз, которому пока рано давать оценку. Остальное от меня - сухая статистика с источниками данных. Я на рынке недвижимости ньюзмейкером не являюсь...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 24 чер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:38
майже 36.6 в тіні, а я не в цоколі,
а тут ще водяний горіх, мертва риба і жива палочка... загострення опоголізма
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:40
я давно пропонувавав переселяти православних єгиптосів-коптів з Єгіпту в Україну
Єгіпет перенаселений, 100 млн чол. - і всі товчуться в дельті Ніла.
Проте - міністри та перзиденти не читають цей форум.
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