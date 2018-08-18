Додано: Чет 24 чер, 2021 15:36

sequence написав: iriverix написав: sequence нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по мартовским хаям. Прям очень. нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по. Прям очень.

мартовские хаи, новый мем обозначился ))) мартовские хаи, новый мем обозначился )))

Мемы растишек, если помните, я даже собирать задолбался - настолько длинной эта простыня получалась. Ну и, как обычно, спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...PS:, это хорошо, что вы без претензий. Просто выразились неоднозначно - "послушал вас". Хочу напомнить, что ни одного призыва, кроме покупки для себя по мере появления денег, от меня не звучало. Соответственно, все, что вы могли "послушать" - это мой прогноз, которому пока рано давать оценку. Остальное от меня - сухая статистика с источниками данных. Я на рынке недвижимости ньюзмейкером не являюсь...