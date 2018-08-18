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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:34
change_pm написав: zРадио написав: vitaliian написав:zzzzzz
по Киеву и области не то чтоб критично, а первая 10ка рейтинга впечатляет.
По Киеву критична высокая естественная убыль (за счет высокого населения), а также миграционный отток, наблюдаемый уже 2-й год подряд. Ну и правильно сказано, регионы - это бывшие резервы пополнения населения столицы. Что дальше? Сказки об инностранных иммигрантах оставим
для Либо...
Треба пропонувати безкоштовні курси української, ПМЖ і квартиру колумбійським робітницям з онліфанз, і справа з демографією і платіжним балансом покращиться
я написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід і хату в селі, але потерли
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flyman
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:36
sequence написав:
мартовские хаи
iriverix написав:sequence
нет конечно, в крипте у меня сумма не сильно большая, но как говорит Макс, для меня нет суммы которую мне не жалко потерять))) Деньги пока на депо, до лучших времен. Но ситуация сейчас на рынке недвиги такая, что квартиры продаются дороже заявленной цены. Вплоть до того, что возвращают задатки и продают тем кто предложил еще больше. Очень напоминает 2007 год. Хотя лично я считаю, что история редко предсказывает будущее. В общем, на текущий момент, очень жалею что не взял по мартовским хаям
. Прям очень.
, новый мем обозначился )))
Мемы растишек, если помните, я даже собирать задолбался - настолько длинной эта простыня получалась. Ну и, как обычно, спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...
PS: iriverix
, это хорошо, что вы без претензий. Просто выразились неоднозначно - "послушал вас". Хочу напомнить, что ни одного призыва, кроме покупки для себя по мере появления денег, от меня не звучало. Соответственно, все, что вы могли "послушать" - это мой прогноз, которому пока рано давать оценку. Остальное от меня - сухая статистика с источниками данных. Я на рынке недвижимости ньюзмейкером не являюсь...
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 24 чер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:38
change_pm написав: flyman написав:Чомусь не хочеться слухати чейнж_пма, але він таки прав, а я по інерції ще надіюсь на вдалі інвестиції в КРЖН.
Слава з Неангелів
Що ж це діється?
Невже ось таке воно, визнання
))))
зі. Слава славі, що ще за життя ))))
майже 36.6 в тіні, а я не в цоколі,
а тут ще водяний горіх, мертва риба і жива палочка... загострення опоголізма
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:40
flyman написав:
написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід і хату в селі,
я давно пропонувавав переселяти православних єгиптосів-коптів з Єгіпту в Україну
Єгіпет перенаселений, 100 млн чол. - і всі товчуться в дельті Ніла.
Проте - міністри та перзиденти не читають цей форум.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:43
Frant написав: flyman написав:
написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід і хату в селі,
я давно пропонувавав переселяти православних єгиптосів-коптів з Єгіпту в Україну
Єгіпет перенаселений, 100 млн чол. - і всі товчуться в дельті Ніла.
Проте - міністри та перзиденти не читають цей форум.
так, християн приймати (за винятком Московсього патріархату)!!!
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:45
flyman написав:
я написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід
і хату в селі, але потерли
Все правильно, крім виділеного!
Бо виділяти базовий дохід краще нашим укр.сім'ям з дітьми у вигляді дешевої іпотеки!
А які ще є варіанти підняти народжуваність/збільшити населення в Україні?
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:48
zРадио написав:
..спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...
..
как правильно тут отмечают старожилы, пойдите и скажите продавцам, что нельзя продавать дороже, чем на 4%, чем было на мартовских хаях. Услышите ответ из анекдота:
"Учительница русского языка, когда первый раз прыгала с парашютом, была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала совсем другое."
ЗЫ Тут даже крайне обескураженный, удивленный и потрясенный Госкомстат рапортует о росте промпроизводства. Пусть и с "низкой базы", но неплохо. Ссылки давать не буду, все уже видели, знаю. )) Просто это не вписывается в контекст журнала "вестник апокалипсиса"
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:51
Libo написав: zРадио написав:
Я на рынке недвижимости ньюзмейкером не являюсь...
Ты тут просто кацапский презер, сознательно сбивающий людей с пантылыку.
Ты тут просто провокатор, которого не банят из сочувствия к душевно больному человеку
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:55
zРадио написав:
Мемы растишек, если помните, я даже собирать задолбался - настолько длинной эта простыня получалась.
Не смысла обижаться, можно, наоборот, гордиться. Читателей тысячи, пишут сотни, но свои мемы имеют единицы.
МХЗ (Мартовские Хаи зРадио) - вполне достойное пополнение коллекции мемов ветки, наряду с Копийчужками, ОШ, ЯЗ, КРОХ и проч
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:58
sequence написав: zРадио написав:
..спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...
..
как правильно тут отмечают старожилы, пойдите и скажите продавцам, что нельзя продавать дороже, чем на 4%, чем было на мартовских хаях. Услышите ответ из анекдота:
"Учительница русского языка, когда первый раз прыгала с парашютом, была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала совсем другое."
ЗЫ Тут даже крайне обескураженный, удивленный и потрясенный Госкомстат рапортует о росте промпроизводства. Пусть и с "низкой базы", но неплохо
. Ссылки давать не буду, все уже видели, знаю. )) Просто это не вписывается в контекст журнала "вестник апокалипсиса"
Неплохо - это минус 7,8% к докризисной базе?
Так, на секундочку, это back to 2016...
Что касается средних цен - на то они и средние. Вам, как кибернетику, положено это знать. Возможно, медианные выросли чуть сильнее за счет уменьшения доли эконома в предложениях первички, но объективных данных на то не имеется.
В любом случае ищите, и удача вам улыбнется. Главное не выискивать чигиря академгородков по ценам прицентралья. Такое себе хобби...
PS: рад, что вы внимательно меня читаете на валютной ветке, хоть и стараетесь не палиться)
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