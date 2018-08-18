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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7741774277437744>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:59

  zРадио написав:..
PS: и я рад, что вы меня читаете на валютной ветке, хоть и стараетесь не палиться)

не, не читаю, вы туда рапортовали? ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:00

  Успіх написав:
  flyman написав:я написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід і хату в селі, але потерли

Все правильно, крім виділеного!
Бо виділяти базовий дохід краще нашим укр.сім'ям з дітьми у вигляді дешевої іпотеки!

А які ще є варіанти підняти народжуваність/збільшити населення в Україні?

доляр, не буть фашистом
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у Києві, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їх користувачі застраховані.

серед головних обмежень, встановлених Меморандумом:

зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год,

у спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість може сягати не більше 14 км/год,

запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати (історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони),

запроваджується спеціальний перелік зон, де програмним методом заборонять пересування самокатів – на під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися (серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади),

впорядкують точки ранкового старту, з яких зможуть стартувати самокати (облаштують 1025 точок у всіх районах Києва з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 самокатів),

операторів зобов’яжуть страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату (поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень). А щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків мають нанести спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:01

  sequence написав:
  zРадио написав:..спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...
..

как правильно тут отмечают старожилы, пойдите и скажите продавцам, что нельзя продавать дороже, чем на 4%, чем было на мартовских хаях. Услышите ответ из анекдота:
"Учительница русского языка, когда первый раз прыгала с парашютом, была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала совсем другое."
ЗЫ Тут даже крайне обескураженный, удивленный и потрясенный Госкомстат рапортует о росте промпроизводства. Пусть и с "низкой базы", но неплохо. Ссылки давать не буду, все уже видели, знаю. )) Просто это не вписывается в контекст журнала "вестник апокалипсиса"

вже вище 2019 чи 2013 промка?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:03

  vitaliian написав:
Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у Києві, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їх користувачі застраховані.

серед головних обмежень, встановлених Меморандумом:

зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год,
у спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість може сягати не більше 14 км/год,
запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати (історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони),
запроваджується спеціальний перелік зон, де програмним методом заборонять пересування самокатів – на під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися (серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади),
впорядкують точки ранкового старту, з яких зможуть стартувати самокати (облаштують 1025 точок у всіх районах Києва з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 самокатів),
операторів зобов’яжуть страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату (поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень). А щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків мають нанести спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр.


Очень полезная инициатива. На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле :( Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:16

  zРадио написав: На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле :( Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч

велики ездят быстрее самокатных 35км/ч (меня делают как стоячего) вдобавок их на дорогах на порядок больше, но почему то проблемы окружающим доставляют именно э/самокаты. У вас есть объяснение этому? (Надеюсь обсуждение велоинфраструктуры Киева не оффтоп?)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 чер, 2021 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:17

  kingkongovets написав:кременчугское норм, а киевское слишком мелкое, поэтому вода в нем летом как кипяток, а зимой промерзает до дна - вот рыба и дохнет, плюс этот краснокнижный водяной орех, не говоря уже о сбросе стоков и канализаций

Эммм, то есть в Киевское лучше не лезть? Чисто у водички посидеть безопаснее? В Пуще вон уже нашли палочку, хз куда его к воде ехать, хоть бери ванну набирай и там ныряй.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:17

  flyman написав:..
вже вище 2019 чи 2013 промка?

полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале.
вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам.
Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:хз куда его к воде ехать,
на Десну.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:24

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Чомусь не хочеться слухати чейнж_пма, але він таки прав, а я по інерції ще надіюсь на вдалі інвестиції в КРЖН.

Слава з Неангелів :!: Що ж це діється?
Невже ось таке воно, визнання :!: :?:
))))

зі. Слава славі, що ще за життя ))))

майже 36.6 в тіні, а я не в цоколі,
а тут ще водяний горіх, мертва риба і жива палочка... загострення опоголізма

Та ваще засада! Навіть в Дубаях краще...
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