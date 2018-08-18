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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:59
zРадио написав:
..
PS: и я рад, что вы меня читаете на валютной ветке, хоть и стараетесь не палиться)
не, не читаю, вы туда рапортовали? ))
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:00
Успіх написав: flyman написав:
я написав зранку "не критикуй а пропонуй" щоб давати українське громадянство філіпінкам до 35 та їх дітям, безумовний базовий дохід
і хату в селі, але потерли
Все правильно, крім виділеного!
Бо виділяти базовий дохід краще нашим укр.сім'ям з дітьми у вигляді дешевої іпотеки!
А які ще є варіанти підняти народжуваність/збільшити населення в Україні?
доляр, не буть фашистом
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:00
Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у Києві, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їх користувачі застраховані.
серед головних обмежень, встановлених Меморандумом:
зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год,
у спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість може сягати не більше 14 км/год,
запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати (історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони),
запроваджується спеціальний перелік зон, де програмним методом заборонять пересування самокатів – на під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися (серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади),
впорядкують точки ранкового старту, з яких зможуть стартувати самокати (облаштують 1025 точок у всіх районах Києва з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 самокатів),
операторів зобов’яжуть страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату (поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень). А щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків мають нанести спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:01
sequence написав: zРадио написав:
..спасибо за объективность - средний рост на 14% в гривне при росте курса доллара на 10%, конечно, крупный повод для мемасика...
..
как правильно тут отмечают старожилы, пойдите и скажите продавцам, что нельзя продавать дороже, чем на 4%, чем было на мартовских хаях. Услышите ответ из анекдота:
"Учительница русского языка, когда первый раз прыгала с парашютом, была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала совсем другое."
ЗЫ Тут даже крайне обескураженный, удивленный и потрясенный Госкомстат рапортует о росте промпроизводства. Пусть и с "низкой базы", но неплохо. Ссылки давать не буду, все уже видели, знаю. )) Просто это не вписывается в контекст журнала "вестник апокалипсиса"
вже вище 2019 чи 2013 промка?
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:03
vitaliian написав:
Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у Києві, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їх користувачі застраховані.
серед головних обмежень, встановлених Меморандумом:
зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год,
у спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість може сягати не більше 14 км/год,
запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати (історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони),
запроваджується спеціальний перелік зон, де програмним методом заборонять пересування самокатів – на під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися (серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади),
впорядкують точки ранкового старту, з яких зможуть стартувати самокати (облаштують 1025 точок у всіх районах Києва з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 самокатів),
операторів зобов’яжуть страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату (поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень). А щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків мають нанести спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр.
Очень полезная инициатива. На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле
Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:16
zРадио написав:
На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле
Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч
велики ездят быстрее самокатных 35км/ч (меня делают как стоячего) вдобавок их на дорогах на порядок больше, но почему то проблемы окружающим доставляют именно э/самокаты. У вас есть объяснение этому? (Надеюсь обсуждение велоинфраструктуры Киева не оффтоп?)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 24 чер, 2021 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:17
kingkongovets написав:
кременчугское норм, а киевское слишком мелкое, поэтому вода в нем летом как кипяток, а зимой промерзает до дна - вот рыба и дохнет, плюс этот краснокнижный водяной орех, не говоря уже о сбросе стоков и канализаций
Эммм, то есть в Киевское лучше не лезть? Чисто у водички посидеть безопаснее? В Пуще вон уже нашли палочку, хз куда его к воде ехать, хоть бери ванну набирай и там ныряй.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:17
flyman написав:
..
вже вище 2019 чи 2013 промка?
полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале.
вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам.
Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:17
Natt написав:
хз куда его к воде ехать,
на Десну.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:24
flyman написав:
майже 36.6 в тіні
change_pm написав: flyman написав:Чомусь не хочеться слухати чейнж_пма, але він таки прав, а я по інерції ще надіюсь на вдалі інвестиції в КРЖН.
Слава з Неангелів
Що ж це діється?
Невже ось таке воно, визнання
))))
зі. Слава славі, що ще за життя ))))
, а я не в цоколі,
а тут ще водяний горіх, мертва риба і жива палочка... загострення опоголізма
Та ваще засада! Навіть в Дубаях краще...
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