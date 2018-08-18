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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7740774177427743>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум.

ну и сколько в месяц по стране? 250 штук?
А квартир ценою 33 Кбаксов по стране сколько продаётся?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:40

Периодически в теме мелькали лозунги с намёком "каждый сам за себя", "Киев тебе ничего не должен"
Взгляд со стороны
что в стратегическом плане благополучие страны не зависит от труда: народы, где работают все, начиная с детей и заканчивая стариками, – остаются бедными. Оно не зависит от природных ресурсов: ими богаты африканские страны, но их вообще нет в Японии, которая благополучна. Не зависит благополучие и от капитала, который придет даже в пустыню, если там есть условия для его приумножения. Не зависит также от технологий и ноу-хау, которые являются производными капитала – их можно просто купить. Ключевой фактор, от которого зависит долгосрочное благополучие либо отмирание народов – это уровень их организованности. Борьба за организационное превосходство никогда не останавливается – более организованные перекладывают свои кризисы на ниже организованных и отбирают у них ресурсы.

Так вот, если говорить об Украине, то, к сожалению, приходится констатировать: за последние 30 лет государственная система страны деградирует, поскольку фундаментальные институциональные ошибки заложены в вашей Конституции. Масштаб этих ошибок поражает! В такой системе, кто бы за эти три десятилетия ни правил и что бы ни делал, результат был бы приблизительно таким же. С 2014 года эти ошибки не были исправлены, и страна продолжает поглощать чужие кризисы и терять собственные ресурсы развития. Что, в первую очередь, бьет по благосостоянию и жизненным шансам граждан страны. Это отражается во всех показателях Источник: https://censor.net/ru/r3272966

там длинное интервью
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:43

  Serg-ik написав:..
ну и сколько в месяц по стране? 250 штук?

только этой модели! ))
ну и не забывайте, машины с салона обычно берут люди, уже решившие свой квартирный вопрос )) Их стало больше, меня это радует! Значит и мне что-то перепадет с праздника жизни ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:44

  sequence написав:
  flyman написав:..
вже вище 2019 чи 2013 промка?

полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале.
вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам.
Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.


Таки да, https://proautomoto.com/category/208-av ... ine-v-2021
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.

На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:32

  BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 24 чер, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:34

  Natt написав:
  kingkongovets написав:кременчугское норм, а киевское слишком мелкое, поэтому вода в нем летом как кипяток, а зимой промерзает до дна - вот рыба и дохнет, плюс этот краснокнижный водяной орех, не говоря уже о сбросе стоков и канализаций

Эммм, то есть в Киевское лучше не лезть? Чисто у водички посидеть безопаснее? В Пуще вон уже нашли палочку, хз куда его к воде ехать, хоть бери ванну набирай и там ныряй.


пляж "Троещина"
https://bzh.life/gorod/v-kieve-otkryli- ... ervye-foto
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«В Киеве мы Парижа не сделаем». Интервью с Игорем Никоновым о том, как превратить столицу в город будущего

https://mc.today/kan-development-v-kiev ... ojJRyBlvlM
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:49

  Успіх написав:Ну що ж - з банків виносять і все в бетон пхають.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah

616,7 млрд грн это чуть больше 20 млрд долларов.
В 2008 и 2013 у населения на депо было больше 40 млрд долларов.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:50

  sequence написав:
  flyman написав:..
вже вище 2019 чи 2013 промка?

полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале.
вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам.
Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.


Настало время окуительных историй. Во всю деревообрабатывающую промышленность в стране вкладывается "пару сотен лямов евро в год", а тут один гринфилд проект - столько же. В следующий раз врите убедительней

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 019ue.xlsx

Относительно автопродаж тоже рекомендую использовать достоверные источники - например, базу данных МРЭО о первой регистрации. Бестселлер - это битый VW Passat, а не новый RAV4. К слову, обратите внимание на статистику по регионам. В Киеве регистрации вернулись на уровень 2016-го, никакого ажиотажа и близко нет...

Зображення

https://texty.org.ua/cars/
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:51

  kingkongovets написав:«В Киеве мы Парижа не сделаем». Интервью с Игорем Никоновым о том, как превратить столицу в город будущего

https://mc.today/kan-development-v-kiev ... ojJRyBlvlM

Почему Никонов всегда прячет глаза очками от кота Базилио?
Ему стыдно? :mrgreen:
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