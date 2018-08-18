Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!
За весь 2020 год было продано 85 тыс. До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год В 2011 - 230 тыс
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!
За весь 2020 год было продано 85 тыс. До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год В 2011 - 230 тыс
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
Ти вмієш доказати що буде дорожчати. Я у шоці:-( Я не хочу дорожаю. Хочу щоб подешевшало
Востаннє редагувалось Первый в Чет 24 чер, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
Везут на разный кошелек. Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов и всё же превалирует.
zРадио написав: На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч
велики ездят быстрее самокатных 35км/ч (меня делают как стоячего) вдобавок их на дорогах на порядок больше, но почему то проблемы окружающим доставляют именно э/самокаты. У вас есть объяснение этому? (Надеюсь обсуждение велоинфраструктуры Киева не оффтоп?)
Объяснение есть. У самокатов слишком маленькие колесики, любая трещина в асвальте приводит к переворачивания пилота акурат головой в асфальт, в отличии от велосипедиста. Недавно так мэр некоего рос города отправился в кому
Кстати, самокатчики, в отличии от велосипедистов не знают что такое шлём и зачем нужен сей девайс.
Безработица продолжает расти. На рекордном за 5 лет уровне. Не показывайте Первому - пусть продолжает греть себя ростом средней зарплаты. А я уже устал объяснять, что когда из выборки трудоустроенных выпадают низкооплачиваемые сотрудники хореки, оффлайн-ритейла и ряда других направлений сферы услуг, удивляться статистическому росту не приходится...
zРадио написав: На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч
велики ездят быстрее самокатных 35км/ч (меня делают как стоячего) вдобавок их на дорогах на порядок больше, но почему то проблемы окружающим доставляют именно э/самокаты. У вас есть объяснение этому? (Надеюсь обсуждение велоинфраструктуры Киева не оффтоп?)
Объяснение есть. У самокатов слишком маленькие колесики, любая трещина в асвальте приводит к переворачивания пилота акурат головой в асфальт, в отличии от велосипедиста. Недавно так мэр некоего рос города отправился в кому
Кстати, самокатчики, в отличии от велосипедистов не знают что такое шлём и зачем нужен сей девайс.
Там есть еще одна серьезная проблема: на велосипеде 25-35 км/ч разогнаться, а тем более поддерживать скорость может не только лишь каждый. Те кто это могут - от них, обычно, пешеходам вообще проблем нет, т.к. они катают по проезжей части. А на самокат встает любой дурак, я бы даже сказал, дебил, в любом состоянии, и через 2 минуты - он уже ас-покоритель тротуаров на максимальной скорости, которую выдает самокат. Отсюда и все проблемы.