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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7740774177427743

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:58

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс


У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:14

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс


У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Ти вмієш доказати що буде дорожчати.
Я у шоці:-(
Я не хочу дорожаю. Хочу щоб подешевшало
Востаннє редагувалось Первый в Чет 24 чер, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:16

  zРадио написав:У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Везут на разный кошелек.
Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов и всё же превалирует.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:23

  vitaliian написав:
  zРадио написав: На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле :( Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч

велики ездят быстрее самокатных 35км/ч (меня делают как стоячего) вдобавок их на дорогах на порядок больше, но почему то проблемы окружающим доставляют именно э/самокаты. У вас есть объяснение этому? (Надеюсь обсуждение велоинфраструктуры Киева не оффтоп?)

Объяснение есть. У самокатов слишком маленькие колесики, любая трещина в асвальте приводит к переворачивания пилота акурат головой в асфальт, в отличии от велосипедиста. Недавно так мэр некоего рос города отправился в кому

Кстати, самокатчики, в отличии от велосипедистов не знают что такое шлём и зачем нужен сей девайс.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:15

Безработица продолжает расти. На рекордном за 5 лет уровне. Не показывайте Первому - пусть продолжает греть себя ростом средней зарплаты. А я уже устал объяснять, что когда из выборки трудоустроенных выпадают низкооплачиваемые сотрудники хореки, оффлайн-ритейла и ряда других направлений сферы услуг, удивляться статистическому росту не приходится...

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/74.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч

Скоростя не суммируются.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:08

  hume написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав: На днях видел запись лобового столкновения двоих самокатчиков. Лобового - в буквальном смысле :( Чем закончилось, не знаю, но суммарная скорость столкновения была порядка 50 км/ч

велики ездят быстрее самокатных 35км/ч (меня делают как стоячего) вдобавок их на дорогах на порядок больше, но почему то проблемы окружающим доставляют именно э/самокаты. У вас есть объяснение этому? (Надеюсь обсуждение велоинфраструктуры Киева не оффтоп?)

Объяснение есть. У самокатов слишком маленькие колесики, любая трещина в асвальте приводит к переворачивания пилота акурат головой в асфальт, в отличии от велосипедиста. Недавно так мэр некоего рос города отправился в кому

Кстати, самокатчики, в отличии от велосипедистов не знают что такое шлём и зачем нужен сей девайс.

Там есть еще одна серьезная проблема: на велосипеде 25-35 км/ч разогнаться, а тем более поддерживать скорость может не только лишь каждый. Те кто это могут - от них, обычно, пешеходам вообще проблем нет, т.к. они катают по проезжей части. А на самокат встает любой дурак, я бы даже сказал, дебил, в любом состоянии, и через 2 минуты - он уже ас-покоритель тротуаров на максимальной скорости, которую выдает самокат. Отсюда и все проблемы.
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