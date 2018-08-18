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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7741774277437744

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:32

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс


У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

на копарте засветился урус в хлам старт 850уе
ради прикола зарядил 1.5к, там только диски дороже стоят)
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:35

  UA написав:
  zРадио написав:У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Везут на разный кошелек.
Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов и всё же превалирует.

+доставка/растаможка/ремонт посчитать сам сможешь?
или это так же сложно как номинал вводного автомата, типа бином ньютона???)
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Повідомлень: 12271
З нами з: 05.06.13
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
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  #<1 ... 7741774277437744
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