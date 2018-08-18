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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 чер, 2021 21:32
zРадио написав: zzzzzz написав: BIGor написав:
На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!
За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется
) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам,
потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
на копарте засветился урус в хлам старт 850уе
ради прикола зарядил 1.5к, там только диски дороже стоят)
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Додано: Чет 24 чер, 2021 21:35
UA написав: zРадио написав:
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется
) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
Везут на разный кошелек.
Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов
и всё же превалирует.
+доставка/растаможка/ремонт посчитать сам сможешь?
или это так же сложно как номинал вводного автомата, типа бином ньютона???)
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