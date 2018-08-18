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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7739774077417742

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:14

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс


У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Ти вмієш доказати що буде дорожчати.
Я у шоці:-(
Я не хочу дорожаю. Хочу щоб подешевшало
Востаннє редагувалось Первый в Чет 24 чер, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:16

  zРадио написав:У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Везут на разный кошелек.
Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов и всё же превалирует.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:15

Безработица продолжает расти. На рекордном за 5 лет уровне. Не показывайте Первому - пусть продолжает греть себя ростом средней зарплаты. А я уже устал объяснять, что когда из выборки трудоустроенных выпадают низкооплачиваемые сотрудники хореки, оффлайн-ритейла и ряда других направлений сферы услуг, удивляться статистическому росту не приходится...

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/74.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:32

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс


У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

на копарте засветился урус в хлам старт 850уе
ради прикола зарядил 1.5к, там только диски дороже стоят)
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:35

  UA написав:
  zРадио написав:У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Везут на разный кошелек.
Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов и всё же превалирует.

+доставка/растаможка/ремонт посчитать сам сможешь?
или это так же сложно как номинал вводного автомата, типа бином ньютона???)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 06:48

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


За весь 2020 год было продано 85 тыс.
До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год
В 2011 - 230 тыс

Батя, вернись
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 06:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати,американские битки идут караванами по Одесской трассе. Уже сам крепко задумался
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:21

  zРадио написав:[
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Очень плохо вы соотечественников знаете :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:16

  hume написав:Кстати,американские битки идут караванами по Одесской трассе. Уже сам крепко задумался

якби ще б/у американську нерухомість сюди везли)))
нарот був би в ауті)))
Frant
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