Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!
За весь 2020 год было продано 85 тыс. До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год В 2011 - 230 тыс
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
Ти вмієш доказати що буде дорожчати. Я у шоці:-( Я не хочу дорожаю. Хочу щоб подешевшало
Востаннє редагувалось Первый в Чет 24 чер, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
Везут на разный кошелек. Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов и всё же превалирует.
Безработица продолжает расти. На рекордном за 5 лет уровне. Не показывайте Первому - пусть продолжает греть себя ростом средней зарплаты. А я уже устал объяснять, что когда из выборки трудоустроенных выпадают низкооплачиваемые сотрудники хореки, оффлайн-ритейла и ряда других направлений сферы услуг, удивляться статистическому росту не приходится...
BIGor написав:На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!
За весь 2020 год было продано 85 тыс. До кризиса 2008 продавалось 600 тыс в год В 2011 - 230 тыс
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
на копарте засветился урус в хлам старт 850уе ради прикола зарядил 1.5к, там только диски дороже стоят)
zРадио написав:У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
Везут на разный кошелек. Доля нишеброд-авто купленных на аукционе в США за 350 долларов и продаваемых у нас по 5000 долларов и всё же превалирует.
+доставка/растаможка/ремонт посчитать сам сможешь? или это так же сложно как номинал вводного автомата, типа бином ньютона???)
zРадио написав:[ У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...