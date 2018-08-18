Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:31

zРадио написав: .. В следующий раз врите убедительней..



http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 019ue.xlsx



... .. В следующий раз врите убедительней.....

У вестника апокалипсиса все не так: продажи с салонов нас не устраивают, давай приведем продажу битков (даже бывалый аудитор прифигел); пару сотен лямов евро, что выделит только один концерн на новый заводик - это пыль, в сравнении с мировой революцией. Это я не говорю про прочие проекты на десятки лямов евро, в рамках текущих модернизаций. Но я все время вру, потому что избыточно информирован в своей теме и не пишу про памперсы.Даже статистику, и то какую то древнюю подсунул, ну да и хрен с ним.Харэ тоску нагонять, Зрадио - к вам, с вашими глупостями уже давно все привыкли. Смешнее всего, что глупости пишете на полном умняке, из-за чего некоторые читатели на доверии успели принять явно ошибочные инвестиционные решения.Скоро придет время каяться, сейчас самое время уходить в глухую оборону, как говорят зэки, "на отрицалово": я такого не писал, попробуйте найти мой твит и т.д.