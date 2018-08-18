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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77417742774377447745>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:29

  airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.

дивувався тим людям, які брали на піку цін нерухомість у 2008 або 2013

невже забули?

пам"ять як в акваріумних рибок?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:31

  zРадио написав:.. В следующий раз врите убедительней..

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 019ue.xlsx

...

У вестника апокалипсиса все не так: продажи с салонов нас не устраивают, давай приведем продажу битков (даже бывалый аудитор прифигел); пару сотен лямов евро, что выделит только один концерн на новый заводик - это пыль, в сравнении с мировой революцией. Это я не говорю про прочие проекты на десятки лямов евро, в рамках текущих модернизаций. Но я все время вру, потому что избыточно информирован в своей теме и не пишу про памперсы.
Даже статистику, и то какую то древнюю подсунул, ну да и хрен с ним.
Харэ тоску нагонять, Зрадио - к вам, с вашими глупостями уже давно все привыкли. Смешнее всего, что глупости пишете на полном умняке, из-за чего некоторые читатели на доверии успели принять явно ошибочные инвестиционные решения.
Скоро придет время каяться, сейчас самое время уходить в глухую оборону, как говорят зэки, "на отрицалово": я такого не писал, попробуйте найти мой твит и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:41

  sequence написав: Скоро придет время каяться, сейчас самое время уходить в глухую оборону, как говорят зэки, "на отрицалово": я такого не писал, попробуйте найти мой твит и т.д.

причём тут зеки, это теперь лидеры мнений? Форум - открытая площадка, где каждый пишет что хочет. Я не адвокат zрадио (и часто сам с ним не согласен) но даже со стороны видно, он вам никому ничего не должен. Пусть те кто лоханулся наймут финансового консультанта и ему предъявляют претензии. Вы в своём бизнесе тоже руководствуетесь тем что пишут на форумах?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 чер, 2021 08:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:42

  airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.

А вы спросите у вашего сослуживца, что по приколу когда то 20 битков купил не на последние, а сейчас миллионером почти стал, не хочет ли он переехать куда нибудь в центр в новострой пожирнее и по этим ценам? Прощупайте так сказать почву у платёжеспособного контингента. Или там на мойке нацяльник уже себе домик сиротский в пять этажей в Козине уже намыл с павлинами и гаражом на три Куллигана?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добро пожаловать . Уже год как в него вступил. Жду хотя бы МХЗ (мартовские хаи Зрадио). От которых займёмся парапланированием ещё на 20-40%
Востаннє редагувалось hume в П'ят 25 чер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:56

  airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.

Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:58

  sequence написав:
  zРадио написав:.. В следующий раз врите убедительней..

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 019ue.xlsx

...

У вестника апокалипсиса все не так: продажи с салонов нас не устраивают, давай приведем продажу битков (даже бывалый аудитор прифигел); пару сотен лямов евро, что выделит только один концерн на новый заводик - это пыль, в сравнении с мировой революцией. Это я не говорю про прочие проекты на десятки лямов евро, в рамках текущих модернизаций. Но я все время вру, потому что избыточно информирован в своей теме и не пишу про памперсы.
Даже статистику, и то какую то древнюю подсунул, ну да и хрен с ним.
Харэ тоску нагонять, Зрадио - к вам, с вашими глупостями уже давно все привыкли. Смешнее всего, что глупости пишете на полном умняке, из-за чего некоторые читатели на доверии успели принять явно ошибочные инвестиционные решения.
Скоро придет время каяться, сейчас самое время уходить в глухую оборону, как говорят зэки, "на отрицалово": я такого не писал, попробуйте найти мой твит и т.д.

Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???

Якщо вона складає до 25-30% від всієї укро-економіки - то більш-меньш підпадає під статистику - і тоді прогнозам п.зРадіо можна вірити.

Якщо ж 50-80% - тоді ситуація зовсім інша.

зРадіо - хороший математик і безумовно, висококваліфікований спеціаліст щодо питань статистики. Можливо, кращий, ніж весь цей форум, разом узятий з усіма його підвальщиками і самокатчиками)))


Проте - чи можна робити якісь оцінки і прогнози, якщо 2/3 економіки в тіні?
Чи є якісь моделі???


Що я бачу - багаті багатіють, бідні бідніють. Вельми класична картина для країни 3-го світу. Це факт.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:01

  Frant написав:..
Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???
..

точно, вложения в недвигу еще неплохой способ отмыть деньги
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:08

  sequence написав:
  Frant написав:..
Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???
..

точно, вложения в недвигу еще неплохой способ отмыть деньги

это примерно как купить отель чтобы переночевать в нем пару ночей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:09

  sequence написав: У вестника апокалипсиса все не так: продажи с салонов нас не устраивают, давай приведем продажу битков (даже бывалый аудитор прифигел); пару сотен лямов евро, что выделит только один концерн на новый заводик - это пыль, в сравнении с мировой революцией. Это я не говорю про прочие проекты на десятки лямов евро, в рамках текущих модернизаций. Но я все время вру, потому что избыточно информирован в своей теме и не пишу про памперсы.
Даже статистику, и то какую то древнюю подсунул, ну да и хрен с ним.
Харэ тоску нагонять, Зрадио - к вам, с вашими глупостями уже давно все привыкли. Смешнее всего, что глупости пишете на полном умняке, из-за чего некоторые читатели на доверии успели принять явно ошибочные инвестиционные решения.
Скоро придет время каяться, сейчас самое время уходить в глухую оборону, как говорят зэки, "на отрицалово": я такого не писал, попробуйте найти мой твит и т.д.


Все, что вы говорите, не находит подтверждений. Просто набрасываете фантазии, пытаясь набить себе цену. Новый заводик за 200 млн евро, может быть, и пыль в глобальном мастшабе. В некоторых индустриях (типа моей - fmcg) это и для Украины - разумная сумма. Но факта того, что локальный сектор деревообработки таких денег не видит, это не отменяет! Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?

PS: я дал данные за 2019-й, чтобы не пугать вас 2020-м - снижение инвестиций год к году там 42%. Вы должны быть благодарны мне за то, что выглядите менее смешным, чем должны :)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 25 чер, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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