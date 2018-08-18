дивувався тим людям, які брали на піку цін нерухомість у 2008 або 2013
невже забули?
пам"ять як в акваріумних рибок?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:29
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:31
У вестника апокалипсиса все не так: продажи с салонов нас не устраивают, давай приведем продажу битков (даже бывалый аудитор прифигел); пару сотен лямов евро, что выделит только один концерн на новый заводик - это пыль, в сравнении с мировой революцией. Это я не говорю про прочие проекты на десятки лямов евро, в рамках текущих модернизаций. Но я все время вру, потому что избыточно информирован в своей теме и не пишу про памперсы.
Даже статистику, и то какую то древнюю подсунул, ну да и хрен с ним.
Харэ тоску нагонять, Зрадио - к вам, с вашими глупостями уже давно все привыкли. Смешнее всего, что глупости пишете на полном умняке, из-за чего некоторые читатели на доверии успели принять явно ошибочные инвестиционные решения.
Скоро придет время каяться, сейчас самое время уходить в глухую оборону, как говорят зэки, "на отрицалово": я такого не писал, попробуйте найти мой твит и т.д.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:41
причём тут зеки, это теперь лидеры мнений? Форум - открытая площадка, где каждый пишет что хочет. Я не адвокат zрадио (и часто сам с ним не согласен) но даже со стороны видно, он вам никому ничего не должен. Пусть те кто лоханулся наймут финансового консультанта и ему предъявляют претензии. Вы в своём бизнесе тоже руководствуетесь тем что пишут на форумах?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 чер, 2021 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:42
А вы спросите у вашего сослуживца, что по приколу когда то 20 битков купил не на последние, а сейчас миллионером почти стал, не хочет ли он переехать куда нибудь в центр в новострой пожирнее и по этим ценам? Прощупайте так сказать почву у платёжеспособного контингента. Или там на мойке нацяльник уже себе домик сиротский в пять этажей в Козине уже намыл с павлинами и гаражом на три Куллигана?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добро пожаловать . Уже год как в него вступил. Жду хотя бы МХЗ (мартовские хаи Зрадио). От которых займёмся парапланированием ещё на 20-40%
Востаннє редагувалось hume в П'ят 25 чер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:56
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:58
Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???
Якщо вона складає до 25-30% від всієї укро-економіки - то більш-меньш підпадає під статистику - і тоді прогнозам п.зРадіо можна вірити.
Якщо ж 50-80% - тоді ситуація зовсім інша.
зРадіо - хороший математик і безумовно, висококваліфікований спеціаліст щодо питань статистики. Можливо, кращий, ніж весь цей форум, разом узятий з усіма його підвальщиками і самокатчиками)))
Проте - чи можна робити якісь оцінки і прогнози, якщо 2/3 економіки в тіні?
Чи є якісь моделі???
Що я бачу - багаті багатіють, бідні бідніють. Вельми класична картина для країни 3-го світу. Це факт.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:01
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:08
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:09
Все, что вы говорите, не находит подтверждений. Просто набрасываете фантазии, пытаясь набить себе цену. Новый заводик за 200 млн евро, может быть, и пыль в глобальном мастшабе. В некоторых индустриях (типа моей - fmcg) это и для Украины - разумная сумма. Но факта того, что локальный сектор деревообработки таких денег не видит, это не отменяет! Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
PS: я дал данные за 2019-й, чтобы не пугать вас 2020-м - снижение инвестиций год к году там 42%. Вы должны быть благодарны мне за то, что выглядите менее смешным, чем должны
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 25 чер, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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