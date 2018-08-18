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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7742774377447745>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:09

  sequence написав:
  Frant написав:..
Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???
..

точно, вложения в недвигу еще неплохой способ отмыть деньги

я про інше.

Наскільки можна вірити прогнозам зРадіо?
Мені подобається його рівень математичної підготовки, стилістика і манера викладення матеріалу. Безумовно, він має хорошу математичну освіту. Можливо, він професійний статистик.


Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???

Україна - країна третього світу.

Медіанна ЗП 350 дол/міс.

В Києві - машин тьма, неможливо проїхати зранку і увечері. І досить сучасних і недешевих машин. Битки та євробляхи???
Нерухомість дорожчає 4-й рік.
Нарот в Єбіпет і Туреччину масово катається 2-5 разів на рік.

Якось одне з іншим погано в,яжеться.

Або ж скоро знову - бац! - гривна по 35, і мутрий нарот сидить на дупі і чухає потилицю.

Думаю, в грудні цього року стане ясно, чого варті прогнози п.зРадіо.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:24

  hume написав:
  zРадио написав:[
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется :mrgreen: ) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные, они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...

Очень плохо вы соотечественников знаете :mrgreen:


Вообще это была сатира на силлогизмы растишек. Извините, что не указал (хотя смайл, вроде как, был)...

  Frant написав:Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???


Тень в динамике ведет себя так же, или почти так же, как не-тень. Длинный тренд там единственный и неумолимый - доля теневой экономики сокращается (заслугами в первую очередь не нас самих, а международных институций МВФ, ВБ, ФАТФ и пр.), на сегодня составляя 26%. Более того, ВВП, оцениваемый в том числе затратным методом, содержит в себе бОльшую часть невидимых для бухгалтерского и налогового учета средств
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:39

  UA написав:
  airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.

Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?

В процессе. Прелесть не продается. "такая корова нужна самому". Ну и цену уже теперь не могу на нее сложить. На фоне новых котлованов в ипенях, справедливой мне сейчас кажется цена, которую мне сложно будет произнести, если спросят.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:40

  zРадио написав:Длинный тренд там единственный и неумолимый - доля теневой экономики сокращается (заслугами в первую очередь не нас самих, а международных институций МВФ, ВБ, ФАТФ и пр.), на сегодня составляя 26%. Более того, ВВП, оцениваемый в том числе затратным методом, содержит в себе бОльшую часть невидимых для бухгалтерского и налогового учета средств


Чудово.
Значить, не за горами чергова девальвація гривни, і зниження доларової ціни КРЖН.
Відповідно, посиплються орендні ціни.

Без девальвації гривни - думаю, помітної просадки ціни КРЖН не буде.

Останній квартал 2021, перший квартал 2022 - сподіваюсь, будуть показовими.

"Растішки"-оптимішки сховаються в кущі, і будуть там скиглити і плакати)))
Пересядуть з битків та "євроблях" на сучасні тролейбуси і низькопольні трамваї,
І звідти стануть кидатись тапками))))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:54

  zРадио написав:... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужно много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:55

  Frant написав:..
Якось одне з іншим погано в,яжеться.
..

ну, раз и вы наконец заметили, значит не все потеряно
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:58

  sequence написав:Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!"

все зрозуміло))))
не Америка)))
хоча й там бізнес намагається мінімізувати податки.
Проте з дядею Семом жарти погані - можна легко і швидко сісти за грати. Надовго.
В незалежності від статусу і наявності коштів.

Це те, чого немає у нас.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:00

  Frant написав:..
"Растішки"-оптимішки сховаються в кущі, і будуть там скиглити і плакати)))
Пересядуть з битків та "євроблях" на сучасні тролейбуси і низькопольні трамваї..

неее, Франт. Нам просто нечем будет заправить свои Крузаки :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:02

  Frant написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..
Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???
..

точно, вложения в недвигу еще неплохой способ отмыть деньги

я про інше.

Наскільки можна вірити прогнозам зРадіо?


а зачем верить ? do your own homework, как говорится.
имейте свою голову на плечах
ну а по результатам - соглашаться с ним или нет
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:05

  sequence написав:
  Frant написав:..
"Растішки"-оптимішки сховаються в кущі, і будуть там скиглити і плакати)))
Пересядуть з битків та "євроблях" на сучасні тролейбуси і низькопольні трамваї..

неее, Франт. Нам просто нечем будет заправить свои Крузаки :mrgreen: :mrgreen:

Як це - нічим???
З запасів коньяка можна нагнати етилового спирту, додати уйт-спіриту з складів - і можна їздити))) певний час)))
Frant
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