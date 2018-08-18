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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:09
sequence написав: Frant написав:
..
Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???
..
точно, вложения в недвигу еще неплохой способ отмыть деньги
я про інше.
Наскільки можна вірити прогнозам зРадіо?
Мені подобається його рівень математичної підготовки, стилістика і манера викладення матеріалу. Безумовно, він має хорошу математичну освіту. Можливо, він професійний статистик.
Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???
Україна - країна третього світу.
Медіанна ЗП 350 дол/міс.
В Києві - машин тьма, неможливо проїхати зранку і увечері. І досить сучасних і недешевих машин. Битки та євробляхи???
Нерухомість дорожчає 4-й рік.
Нарот в Єбіпет і Туреччину масово катається 2-5 разів на рік.
Якось одне з іншим погано в,яжеться.
Або ж скоро знову - бац! - гривна по 35, і мутрий нарот сидить на дупі і чухає потилицю.
Думаю, в грудні цього року стане ясно, чого варті прогнози п.зРадіо.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:24
hume написав: zРадио написав:
[
У свидетелей Киева Фейслесса-Реуса есть и этому логичное (как им кажется
) объяснение - вместо новых Камри за 35к нарид пригоняет слегка бу Х6/Q7 за 45к. "Ненамного дороже, зато намного престижней". О том, что такие случаи единичные,
они не догадываются. Они же "практики" - что в потоке машин больше всего выделяется, то и фиксируют как данность... Отсюда и выводы соответствующие - что из США везут не автохлам, потому что на новое денег нет, а свежие люксовые авто, чтобы не переплачивать жадным местным дилерам...
Очень плохо вы соотечественников знаете
Вообще это была сатира на силлогизмы растишек. Извините, что не указал (хотя смайл, вроде как, был)...
Frant написав:
Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???
Тень в динамике ведет себя так же, или почти так же, как не-тень. Длинный тренд там единственный и неумолимый - доля теневой экономики сокращается (заслугами в первую очередь не нас самих, а международных институций МВФ, ВБ, ФАТФ и пр.), на сегодня составляя 26%. Более того, ВВП, оцениваемый в том числе затратным методом, содержит в себе бОльшую часть невидимых для бухгалтерского и налогового учета средств
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:39
UA написав: airmax78 написав:
Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.
Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?
В процессе. Прелесть не продается. "такая корова нужна самому". Ну и цену уже теперь не могу на нее сложить. На фоне новых котлованов в ипенях, справедливой мне сейчас кажется цена, которую мне сложно будет произнести, если спросят.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:40
zРадио написав:
Длинный тренд там единственный и неумолимый - доля теневой экономики сокращается (заслугами в первую очередь не нас самих, а международных институций МВФ, ВБ, ФАТФ и пр.), на сегодня составляя 26%. Более того, ВВП, оцениваемый в том числе затратным методом, содержит в себе бОльшую часть невидимых для бухгалтерского и налогового учета средств
Чудово.
Значить, не за горами чергова девальвація гривни, і зниження доларової ціни КРЖН.
Відповідно, посиплються орендні ціни.
Без девальвації гривни - думаю, помітної просадки ціни КРЖН не буде.
Останній квартал 2021, перший квартал 2022 - сподіваюсь, будуть показовими.
"Растішки"-оптимішки сховаються в кущі, і будуть там скиглити і плакати)))
Пересядуть з битків та "євроблях" на сучасні тролейбуси і низькопольні трамваї,
І звідти стануть кидатись тапками))))
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:54
zРадио написав:
... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужно много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:55
Frant написав:
..
Якось одне з іншим погано в,яжеться.
..
ну, раз и вы наконец заметили, значит не все потеряно
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:58
sequence написав:
Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!"
все зрозуміло))))
не Америка)))
хоча й там бізнес намагається мінімізувати податки.
Проте з дядею Семом жарти погані - можна легко і швидко сісти за грати. Надовго.
В незалежності від статусу і наявності коштів.
Це те, чого немає у нас.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:00
Frant написав:
..
"Растішки"-оптимішки сховаються в кущі, і будуть там скиглити і плакати)))
Пересядуть з битків та "євроблях" на сучасні тролейбуси і низькопольні трамваї..
неее, Франт. Нам просто нечем будет заправить свои Крузаки
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:02
Frant написав: sequence написав: Frant написав:
..
Питання стоїть так - тіньова економіка - який має вклад???
..
точно, вложения в недвигу еще неплохой способ отмыть деньги
я про інше.
Наскільки можна вірити прогнозам зРадіо?
а зачем верить ? do your own homework, как говорится.
имейте свою голову на плечах
ну а по результатам - соглашаться с ним или нет
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:05
sequence написав: Frant написав:
..
"Растішки"-оптимішки сховаються в кущі, і будуть там скиглити і плакати)))
Пересядуть з битків та "євроблях" на сучасні тролейбуси і низькопольні трамваї..
неее, Франт. Нам просто нечем будет заправить свои Крузаки
Як це - нічим???
З запасів коньяка можна нагнати етилового спирту, додати уйт-спіриту з складів - і можна їздити))) певний час)))
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