sequence написав:

zРадио написав: ... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?

.. ... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?..

Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужано много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.Это Украина, детка