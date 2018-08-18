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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:09
sequence написав: zРадио написав:
... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужано много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка
Не нужно подменять понятия. Оптимизация налогов в рамках операционной деятельности - это вообще другое. Капитальные
затраты вы аж никак не спрячете. Более того, это еще и глупо делать, т.к. искусственно завышается база для начисления НДС и ННП.
В общем, снова мимо... Старайтесь лучше. Или давайте сделаем проще - я притворюсь, что поверю, будто вас самого обманули. Отличное предложение, чтобы вы могли сохранить лицо. Предлагаю соглашаться)
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zРадио
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:16
zРадио написав:
.. Капитальные
затраты вы аж никак не спрячете. ...Предлагаю соглашаться)
да канэшно. Никак!
Как говорится, "бесплатных советов не даю" ибо у бесплатных советов и финрезультат как у ваших последователей, что вполне соответствуют статистике Госкомстата!
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:19
zРадио написав: sequence написав: zРадио написав:
... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужано много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка
Не нужно подменять понятия. Оптимизация налогов в рамках операционной деятельности - это вообще другое. Капитальные
затраты вы аж никак не спрячете. Более того, это еще и глупо делать, т.к. искусственно завышается база для начисления НДС и ННП.
В общем, снова мимо... Старайтесь лучше. Или давайте сделаем проще - я притворюсь, что поверю, будто вас самого обманули. Отличное предложение, чтобы вы могли сохранить лицо. Предлагаю соглашаться)
Перепрошую.
Я не бізнесмєн(((
Проте в цій країні - ніхто особливо не інвестує в свій же бізнес. Залишки радянської інфраструктури - заводи, фабрики, шахти, АЕС - працюють на радянських ресурсах. Власники купляють яхти, нерухомість на Майамі - але щоб інвештувати у власне виробництво, покращувати якість і конкурентоздатність укро-продукції???? Щоб навчати працівників, відбирати грамотних і працьовитих, а не родичів????
Робити ставку на сучасні технології, на підготовлених спеціалістів????
Саме тому укро-ВВП-2021 донині не дотягує до ВВП УРСР-1991
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