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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7742774377447745

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:09

  sequence написав:
  zРадио написав:... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужано много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка


Не нужно подменять понятия. Оптимизация налогов в рамках операционной деятельности - это вообще другое. Капитальные затраты вы аж никак не спрячете. Более того, это еще и глупо делать, т.к. искусственно завышается база для начисления НДС и ННП.

В общем, снова мимо... Старайтесь лучше. Или давайте сделаем проще - я притворюсь, что поверю, будто вас самого обманули. Отличное предложение, чтобы вы могли сохранить лицо. Предлагаю соглашаться)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:16

  zРадио написав:.. Капитальные затраты вы аж никак не спрячете. ...Предлагаю соглашаться)

да канэшно. Никак! :mrgreen: :mrgreen:
Как говорится, "бесплатных советов не даю" ибо у бесплатных советов и финрезультат как у ваших последователей, что вполне соответствуют статистике Госкомстата! :D :D
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:19

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужано много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка


Не нужно подменять понятия. Оптимизация налогов в рамках операционной деятельности - это вообще другое. Капитальные затраты вы аж никак не спрячете. Более того, это еще и глупо делать, т.к. искусственно завышается база для начисления НДС и ННП.

В общем, снова мимо... Старайтесь лучше. Или давайте сделаем проще - я притворюсь, что поверю, будто вас самого обманули. Отличное предложение, чтобы вы могли сохранить лицо. Предлагаю соглашаться)

Перепрошую.
Я не бізнесмєн(((

Проте в цій країні - ніхто особливо не інвестує в свій же бізнес. Залишки радянської інфраструктури - заводи, фабрики, шахти, АЕС - працюють на радянських ресурсах. Власники купляють яхти, нерухомість на Майамі - але щоб інвештувати у власне виробництво, покращувати якість і конкурентоздатність укро-продукції???? Щоб навчати працівників, відбирати грамотних і працьовитих, а не родичів????
Робити ставку на сучасні технології, на підготовлених спеціалістів???? :mrgreen:

Саме тому укро-ВВП-2021 донині не дотягує до ВВП УРСР-1991
:mrgreen:
Frant
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