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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:09
sequence написав: zРадио написав:
... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужано много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка
Не нужно подменять понятия. Оптимизация налогов в рамках операционной деятельности - это вообще другое. Капитальные
затраты вы аж никак не спрячете. Более того, это еще и глупо делать, т.к. искусственно завышается база для начисления НДС и ННП.
В общем, снова мимо... Старайтесь лучше. Или давайте сделаем проще - я притворюсь, что поверю, будто вас самого обманули. Отличное предложение, чтобы вы могли сохранить лицо. Предлагаю соглашаться)
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:16
zРадио написав:
.. Капитальные
затраты вы аж никак не спрячете. ...Предлагаю соглашаться)
да канэшно. Никак!
Как говорится, "бесплатных советов не даю" ибо у бесплатных советов и финрезультат как у ваших последователей, что вполне соответствуют статистике Госкомстата!
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:19
zРадио написав: sequence написав: zРадио написав:
... Вы понимаете, что выглядите смешным, оспаривая общеотраслевую и общеэкономическую статистику своим местечковым взглядом на вещи?
..
Работая в одном из флагманов своей отрасли, я прекрасно знаю цену "общеотраслевым" и, как consequenсe - "общеэкономическим" статистикам. Я не буду даже пытаться разубедить, просто приведу простой пример. Для предоставления кредитных лимитов контрагентам у нас была процедура рассмотрения официальной финотчетности просителей. Читал, слезами умывался - внешне успешная, процветающая фирма на бумагах или уже пошла по миру или как раз готовится. При том, что владельцы говорят: "чувак, всё нормас! 100500 заказов в работе! Оставим залог налом на полгода вперед!". По итогу, пришлось отказаться от формальной процедуры, перешли на другие схемы.
В стройке так везде. За нал большинство товаров можно через условный "пром.уа" небольшой партией купить дешевле, чем официально фурой на заводе. Куча помоек, которые особо не скрываются, и контакты которых охотно дают комбинаты, когда клиенту нужано много за нал. В Агромате в отдельную "кассу" в отдельном кабинете стоит очередь дольше и длиннее, чем в розничные.
Это Украина, детка
Не нужно подменять понятия. Оптимизация налогов в рамках операционной деятельности - это вообще другое. Капитальные
затраты вы аж никак не спрячете. Более того, это еще и глупо делать, т.к. искусственно завышается база для начисления НДС и ННП.
В общем, снова мимо... Старайтесь лучше. Или давайте сделаем проще - я притворюсь, что поверю, будто вас самого обманули. Отличное предложение, чтобы вы могли сохранить лицо. Предлагаю соглашаться)
Перепрошую.
Я не бізнесмєн(((
Проте в цій країні - ніхто особливо не інвестує в свій же бізнес. Залишки радянської інфраструктури - заводи, фабрики, шахти, АЕС - працюють на радянських ресурсах. Власники купляють яхти, нерухомість на Майамі - але щоб інвештувати у власне виробництво, покращувати якість і конкурентоздатність укро-продукції???? Щоб навчати працівників, відбирати грамотних і працьовитих, а не родичів????
Робити ставку на сучасні технології, на підготовлених спеціалістів????
Саме тому укро-ВВП-2021 донині не дотягує до ВВП УРСР-1991
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Frant
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:31
UA написав: airmax78 написав:
Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.
Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?
В общем получилось так, я его долелал месяцев 8 назад. Получилось, при одинаковых вводных с прошлыми ремонтами, +20% удачно сразу сдал, решил центр не продавать. А теперь самое интересное - не могу не сдать опять за ту же цену, и даже чуть чуть просел по цене. Возможно лето, а возможно прибавилось новых объектов. При этом за время простоя центра я пересдал 2 квартиры в спальниках.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:32
sequence написав: zРадио написав:
.. Капитальные
затраты вы аж никак не спрячете. ...Предлагаю соглашаться)
да канэшно. Никак!
Как говорится, "бесплатных советов не даю" ибо у бесплатных советов и финрезультат как у ваших последователей, что вполне соответствуют статистике Госкомстата!
До-до-до-до-до. "Флагман отрасли" прячет от налоговиков и прочих регулирующих органов здания заводов, машины и оборудование для деревообработки. Спасибо, таких советов не надо ни мне, ни остальным участникам дискуссии. Это либо победа в шнобелевке по экономике (за искусственное завышение налогов), либо номинация на премию Дарвина (за тюремный срок в связи с незаконным предпринимательством)
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:35
zРадио написав:
номинация на премию Дарвина (за тюремный срок в связи с незаконным предпринимательством)
хіба в цій державі за такі фокуси - когось садять???
По моєму, навпаки.
Мутрий нарот обирає цих перців у парламент і вище.
недавно такий фрукт захистив канд. дисертацію, з держ. управління. ківік. Відомий олігофрен. Його вся країна знає.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 25 чер, 2021 10:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:37
Frant написав: zРадио написав:
номинация на премию Дарвина (за тюремный срок в связи с незаконным предпринимательством)
хіба в цій державі за такі фокуси - когось садять???
По моєму, навпаки.
Мутрий нарот обирає їх у парламент і вище.
Руководство "флагманов отраслей" - да, садят. Собственно, поэтому уже лет 15 никто таким не занимается. В том числе менеджмент крышуемого олигархами бизнеса. Любая крупная коррупция реализуется посредством изменения
законодательства, а не нарушения
оного!
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:12
Frant написав:
Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???
Україна - країна третього світу.
Медіанна ЗП 350 дол/міс.
В Києві - машин тьма, неможливо проїхати зранку і увечері. І досить сучасних і недешевих машин. Битки та євробляхи???
Нерухомість дорожчає 4-й рік.
Нарот в Єбіпет і Туреччину масово катається 2-5 разів на рік.
Якось одне з іншим погано в,яжеться.
Є один досить якісний критерій: в які країни їздять наші заробітчани. Крім Польщі-Чехії вони вже є в Хорватії, кажуть, що навіть в Болгарії. Отже, за інших рівних умов, в середньому рівень оплати для відповідних робоче-сервісних спеціальностей там вище.
Мені одна тітка в напівживому хорватському селі розповідала як у них все погано, молодь їде в Немачку та Аустрію, але, я кажу, українці до вас в Хорватію їдуть на заробітки. Вона (із жахом): "Невже у вас ще гірше" ))))
Далі, не забувайте про "ефект масштабу": в країні 4-10 млн населення, навіть багатшій, якщо, наприклад, на кожному жителі заробити 1% (корупція чи навіть "чесний бізнес"), то це, нехай буде по 5 доларів з людини на 5 млн = 25 млн доларів. В Україні ж навіть 2 долари з 30 млн = 60 млн.
Звідси й статки певних "вигодоотримувачів" в нібито небагатій країні.
Знову-таки, Київ просто сам по собі великий (як вся Хорватія чи 40% Чехії за населенням), тому тут всього багато на досить обмеженій території: людей, машин, магазинів - як бідних, так і багатих. Якось так.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:53
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:18
Уноноктій, а ти бачив смертність по Україні за квітень?
Ти взагалі в курсі, що укро-населення скорочується на 2% щорічно????
І в Києв понаєхи вже не їдуть - нікому їхати.
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