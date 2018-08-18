Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:12

Frant написав: Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???



Україна - країна третього світу.



Медіанна ЗП 350 дол/міс.



В Києві - машин тьма, неможливо проїхати зранку і увечері. І досить сучасних і недешевих машин. Битки та євробляхи???

Нерухомість дорожчає 4-й рік.

Нарот в Єбіпет і Туреччину масово катається 2-5 разів на рік.



Якось одне з іншим погано в,яжеться. Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???Україна - країна третього світу.Медіанна ЗП 350 дол/міс.В Києві - машин тьма, неможливо проїхати зранку і увечері. І досить сучасних і недешевих машин. Битки та євробляхи???Нерухомість дорожчає 4-й рік.Нарот в Єбіпет і Туреччину масово катається 2-5 разів на рік.Якось одне з іншим погано в,яжеться.

Є один досить якісний критерій: в які країни їздять наші заробітчани. Крім Польщі-Чехії вони вже є в Хорватії, кажуть, що навіть в Болгарії. Отже, за інших рівних умов, в середньому рівень оплати для відповідних робоче-сервісних спеціальностей там вище.Мені одна тітка в напівживому хорватському селі розповідала як у них все погано, молодь їде в Немачку та Аустрію, але, я кажу, українці до вас в Хорватію їдуть на заробітки. Вона (із жахом): "Невже у вас ще гірше" ))))Далі, не забувайте про "ефект масштабу": в країні 4-10 млн населення, навіть багатшій, якщо, наприклад, на кожному жителі заробити 1% (корупція чи навіть "чесний бізнес"), то це, нехай буде по 5 доларів з людини на 5 млн = 25 млн доларів. В Україні ж навіть 2 долари з 30 млн = 60 млн.Звідси й статки певних "вигодоотримувачів" в нібито небагатій країні.Знову-таки, Київ просто сам по собі великий (як вся Хорватія чи 40% Чехії за населенням), тому тут всього багато на досить обмеженій території: людей, машин, магазинів - як бідних, так і багатих. Якось так.