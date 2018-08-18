Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Чи можна якось оцінити економіку, яка на 75% в тіні???
Україна - країна третього світу.
Медіанна ЗП 350 дол/міс.
В Києві - машин тьма, неможливо проїхати зранку і увечері. І досить сучасних і недешевих машин. Битки та євробляхи??? Нерухомість дорожчає 4-й рік. Нарот в Єбіпет і Туреччину масово катається 2-5 разів на рік.
Якось одне з іншим погано в,яжеться.
Є один досить якісний критерій: в які країни їздять наші заробітчани. Крім Польщі-Чехії вони вже є в Хорватії, кажуть, що навіть в Болгарії. Отже, за інших рівних умов, в середньому рівень оплати для відповідних робоче-сервісних спеціальностей там вище. Мені одна тітка в напівживому хорватському селі розповідала як у них все погано, молодь їде в Немачку та Аустрію, але, я кажу, українці до вас в Хорватію їдуть на заробітки. Вона (із жахом): "Невже у вас ще гірше" ))))
Далі, не забувайте про "ефект масштабу": в країні 4-10 млн населення, навіть багатшій, якщо, наприклад, на кожному жителі заробити 1% (корупція чи навіть "чесний бізнес"), то це, нехай буде по 5 доларів з людини на 5 млн = 25 млн доларів. В Україні ж навіть 2 долари з 30 млн = 60 млн. Звідси й статки певних "вигодоотримувачів" в нібито небагатій країні. Знову-таки, Київ просто сам по собі великий (як вся Хорватія чи 40% Чехії за населенням), тому тут всього багато на досить обмеженій території: людей, машин, магазинів - як бідних, так і багатих. Якось так.
Неа. 100% мімо. Статистика Вам в допомогу. Бідність - більша народжуваність. Неосвідченість - більша народжуваність. Черги в дитсадок? Кого вони в Кенії чи Зімбабве зупиняють? Відсутність медицини? Де? В Німеччині, Австрії чи Японії?
Как обычно по верхам. Функция рождаемости - параболическая. Детей рожают: 1) и в нищете, сопровождаемой отсутствием образования и медицины (чтобы в условиях высокой детской смертности можно было воспроизводиться); 2) и в достатке, сопровождаемом высоким уровнем безопасности (чтобы "копировать" благополучного "я", будучи уверенным в светлом будущем детей).
Необразованные и неблагополучные - плодятся что есть силы (Африка). Необразованные и благополучные - плодятся что есть силы (Персидский залив). Образованные и неблагополучные - не плодятся (Украина, Прибалтика). Образованные и благополучные - умеренно размножаются (США, Европа).
Неа. 100% мімо. Статистика Вам в допомогу. Бідність - більша народжуваність. Неосвідченість - більша народжуваність. Черги в дитсадок? Кого вони в Кенії чи Зімбабве зупиняють? Відсутність медицини? Де? В Німеччині, Австрії чи Японії?
Как обычно по верхам. Функция рождаемости - параболическая. Детей рожают: 1) и в нищете, сопровождаемой отсутствием образования и медицины (чтобы в условиях высокой детской смертности можно было воспроизводиться); 2) и в достатке, сопровождаемом высоким уровнем безопасности (чтобы "копировать" благополучного "я", будучи уверенным в светлом будущем детей).
Необразованные и неблагополучные - плодятся что есть силы (Африка). Необразованные и благополучные - плодятся что есть силы (Персидский залив). Образованные и неблагополучные - не плодятся (Украина, Прибалтика). Образованные и благополучные - умеренно размножаются (США, Европа).
Освідчені і благополучні не розмножуються. Подивися на карту
их засыпет бляхами 2000 года (на ходу, в хор.состоянии) и 20ти летними но уже ставшими никому не нужными новостроями. Основная проблема будет куда потратить деньги если всё уже есть. По доброй традиции коммунслужбы и её помогут решить.